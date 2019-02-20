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Брест сначала полило дождиком, а теперь засыпает снежком... И температура опускается
21.02.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Неблагоприятные погодные условия пришли в Брест - сначала дождь, затем снег. Температура плавно опускается. На данный момент (21.00) ещё не скользко, автомобиль на зимней резине уверенно чувствует себя на дороге, однако всё самое плохое ещё впереди.
По прогнозу к утру - до минус семи градусов. Это печально, так как вся та влага, которая сейчас на дорогах, просто замёрзнет.
Конечно, мороз немножко подсушит, но не до такой же степени...
Водителям рекомендуем снижать скорость и держать побольше дистанцию. Пешеходам - думать головой и не бросаться под колёса в надежде на "авось меня заметят и успеют затормозить". Может и не заметят.
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Неблагоприятные погодные условия пришли в Брест - сначала дождь, затем снег. Температура плавно опускается. На данный момент (21.00) ещё не скользко, автомобиль на...
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