Брест сначала полило дождиком, а теперь засыпает снежком... И температура опускается

Неблагоприятные погодные условия пришли в Брест - сначала дождь, затем снег. Температура плавно опускается. На данный момент (21.00) ещё не скользко, автомобиль на зимней резине уверенно чувствует себя на дороге, однако всё самое плохое ещё впереди.



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По прогнозу к утру - до минус семи градусов. Это печально, так как вся та влага, которая сейчас на дорогах, просто замёрзнет.



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Конечно, мороз немножко подсушит, но не до такой же степени...



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Водителям рекомендуем снижать скорость и держать побольше дистанцию. Пешеходам - думать головой и не бросаться под колёса в надежде на "авось меня заметят и успеют затормозить". Может и не заметят.