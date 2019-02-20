ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брест сначала полило дождиком, а теперь засыпает снежком... И температура опускается

21.02.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Неблагоприятные погодные условия пришли в Брест - сначала дождь, затем снег. Температура плавно опускается. На данный момент (21.00) ещё не скользко, автомобиль на зимней резине уверенно чувствует себя на дороге, однако всё самое плохое ещё впереди.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63715.php

Брест сначала полило дождиком, а теперь засыпает снежком... И температура опускается

По прогнозу к утру - до минус семи градусов. Это печально, так как вся та влага, которая сейчас на дорогах, просто замёрзнет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63715.php

Брест сначала полило дождиком, а теперь засыпает снежком... И температура опускается

Конечно, мороз немножко подсушит, но не до такой же степени...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63715.php

Брест сначала полило дождиком, а теперь засыпает снежком... И температура опускается

Водителям рекомендуем снижать скорость и держать побольше дистанцию. Пешеходам - думать головой и не бросаться под колёса в надежде на "авось меня заметят и успеют затормозить". Может и не заметят.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Неблагоприятные погодные условия пришли в Брест - сначала дождь, затем снег. Температура плавно опускается. На данный момент (21.00) ещё не скользко, автомобиль на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Орше во время матча подрались родители 10-летних хоккеистов. Комментарий представителя ХК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика