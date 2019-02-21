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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за ветра

21.02.2019 23:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за ветра
Фото из открытых источников

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за ветра Похолодание в Беларуси будет недолгим: в воскресенье потеплеет
В пятницу, 22 февраля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь ночью и утром по юго-западу Брестской области ожидается снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северный 6-11 м/с, порывы - до 14 м/с, ночью по востоку, днем на большей части территории республики порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, по юго-западу - 3-6 градусов ниже нуля. Днем будет минус 2-8 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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