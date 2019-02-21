Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 февраля из-за ветра

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, по юго-западу - 3-6 градусов ниже нуля. Днем будет минус 2-8 градусов.
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21.02.2019 23:10 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, по юго-западу - 3-6 градусов ниже нуля. Днем будет минус 2-8 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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