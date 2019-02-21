БАТЭ уступил в гостях лондонскому «Арсеналу» и покинул Лигу Европы

На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между местным «Арсеналом» и борисовским БАТЭ. После победы в домашнем поединке (1:0) белорусский клуб имел небольшое преимущество над соперником.

Однако уже на четвертой минуте ответной игры англичане установили паритет благодаря автоголу Волкова. Обамеянг с правого фланга прострелил в чужую штрафную, Волков пытался мяч выбить, а в итоге срезал его в собственные ворота.

Борисовчане не стушевались и провели несколько неплохих атак, но в концовке первого тайма вновь отличился «Арсенал». Джака от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, Мустафи продавил гостевого защитника и головой вколотил мяч в сетку ворот.

Окончательный счет матча на табло был установлен на 60-й минуте. Джака от углового флажка выполнил навес во вратарскую, Щербицкий кулаком махнул мимо мяча, а вот Папастатопулос головой пробил точно в ворота.

Таким образом, БАТЭ уступил «Арсеналу» в гостевом поединке 0:3, а по сумме двух матчей – 1:3. Борисовский клуб покидает Лигу Европы на стадии 1/16 финала.

Тем не менее, этот показатель – повторение лучшего результата команды на данном турнире. Ранее БАТЭ также был участником 1/16 финала Лиги Европы (Кубка УЕФА) в сезонах 2010/11 и 2012/13. Теперь борисовчане сосредоточатся на подготовке к новому сезону чемпионата Беларуси по футболу, который стартует в конце марта.