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Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах
Новости Беларуси. Европейская элита биатлона в центре Европы. 21 февраля на чемпионате Европы в Раубичах закончилась смешанная эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И наши спортсмены опять с медалью: белорусы финишировали третьими. На дистанции был квартет в составе Динары Алимбековой, Анны Солы, Романа Елетнова и Сергея Бочарникова. Золото досталось команде Швеции, серебро – у биатлонистов ФРГ.
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Новости Беларуси. Европейская элита биатлона в центре Европы. 21 февраля на чемпионате Европы в Раубичах закончилась смешанная эстафета, сообщили в программе...
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