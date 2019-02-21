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Россия завершила ратификацию соглашения с Беларусью о безвизе для болельщиков II Европейских игр

21.02.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Российская сторона завершила ратификационные процедуры по белорусско-российскому межправительственному соглашению о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. Соответствующие закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован сегодня на российском официальном портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.
 
12 февраля данное соглашение было ратифицировано Госдумой России, а 13 февраля — верхней палатой российского парламента Советом Федерации.
 
Соглашение было подписано в Минске 29 мая 2018 года. Оно регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих для посещения крупных спортивных мероприятий, в том числе предстоящих в Минске II Европейских игр. Документ уже временно применяется с 1 июня 2018 года, в том числе во время проведения в 2018 году в России чемпионата мира по футболу.
 
Определено, что иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной стороны, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, и билету на спортивное мероприятие.
 
Соглашением установлено, что срок его действия заканчивается 10 июля 2019 года. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
 
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Теги: Минск
 
 
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