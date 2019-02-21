Россия завершила ратификацию соглашения с Беларусью о безвизе для болельщиков II Европейских игр





Российская сторона завершила ратификационные процедуры по белорусско-российскому межправительственному соглашению о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. Соответствующие закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован сегодня на российском официальном портале правовой информации, сообщает БЕЛТА .

12 февраля данное соглашение было ратифицировано Госдумой России, а 13 февраля — верхней палатой российского парламента Советом Федерации. было ратифицировано Госдумой России, а 13 февраля — верхней палатой

Соглашение было подписано в Минске 29 мая 2018 года. Оно регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих для посещения крупных спортивных мероприятий, в том числе предстоящих в Минске II Европейских игр. Документ уже временно применяется с 1 июня 2018 года, в том числе во время проведения в 2018 году в России чемпионата мира по футболу.

Определено, что иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной стороны, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, и билету на спортивное мероприятие.

Соглашением установлено, что срок его действия заканчивается 10 июля 2019 года. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

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