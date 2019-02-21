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Увы, чуда не случилось: «Арсенал» выбил БАТЭ из Лиги Европы

21.02.2019 22:56 — Разное | Партизан  
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Футболисты БАТЭ проиграли «Арсеналу» со счетом 0:3 в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы.


фото: telegraf.com.ua

Напомним, первый, домашний для БАТЭ матч завершился победой борисовчан со счётом 1:0.

Хозяева поля сразу пошли вперед большими силами, и на 4-й минуте в одной из атак «канониров» защитник борисовчан Захар Волков срезал мяч в свои ворота.

А на 39-й минуте после очередного углового удара у ворот БАТЭ Шкодран Мустафи сделал счет 2:0 в пользу «Арсенала». На 60-й минуте после подачи углового вратарь борисовчан Денис Щербицкий ошибся на выходе, чуть промахнулся кулаком по мячу, и Папастатопулос выпрыгнул выше всех и забил.

Итоговый счёт — 0:3, борисовчане покидают турнир, пишет НН.


 
 
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Футболисты БАТЭ проиграли «Арсеналу» со счетом 0:3 в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы.
 
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