Увы, чуда не случилось: «Арсенал» выбил БАТЭ из Лиги Европы

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Напомним, первый, домашний для БАТЭ матч завершился победой борисовчан со счётом 1:0.





Хозяева поля сразу пошли вперед большими силами, и на 4-й минуте в одной из атак «канониров» защитник борисовчан Захар Волков срезал мяч в свои ворота.





А на 39-й минуте после очередного углового удара у ворот БАТЭ Шкодран Мустафи сделал счет 2:0 в пользу «Арсенала». На 60-й минуте после подачи углового вратарь борисовчан Денис Щербицкий ошибся на выходе, чуть промахнулся кулаком по мячу, и Папастатопулос выпрыгнул выше всех и забил.





пишет НН. Итоговый счёт — 0:3, борисовчане покидают турнир,НН.



