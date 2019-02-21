В честь мастера Льва Горелика. 24 февраля в Большом дают балет П. Чайковского «Лебединое озеро»

В качестве гостей вечера приглашены ветераны оркестра Большого театра Беларуси. Главные партии в спектакле исполнят: Людмила Уланцева (Одетта-Одиллия), Эвен Капитен (Зигфрид), заслуженный артист Республики Беларусь Юрий Ковалев (Ротбард), лауреат международных конкурсов Такатоши Мачияма (Шут).

Соло на скрипке: заслуженная артистка Республики Беларусь Регина Саркисова.

Дирижер — обладатель медали Франциска Скорины Андрей Галанов.













Как известно, театр – организация именная. А историю Большого театра пишут не только оперные певцы, знаменитые хореографы, артисты балета, но и музыканты. Народный артист Беларуси Лев Давидович Горелик (1929–1996) — один из самых ярких мастеров белорусского скрипичного искусства второй половины ХХ века. Он родился в Бобруйске, секретам исполнительского мастерства обучился в Белорусской государственной консерватории.













В течение сорока лет Лев Горелик был «первой скрипкой» оркестра Государственного академического Большого театра оперы и балета БССР. По словам его многолетней коллеги дирижера Т. Коломийцевой, Горелик из числа тех музыкантов, которые «родились вместе с инструментом». Слагаемыми индивидуальной исполнительской культуры мастера были также благородство звучания, отсутствие всякой манерности, выспренности, обязательная эмоциональная приподнятость исполнения, романтическое мироощущение, стремление к красоте звучания при любых образных и интонационно-технических задачах, универсализм, широта и глубина восприятия стиля.









Регина Саркисова, заслуженная артистка Республики Беларусь, концертмейстер симфонического оркестра Большого театра Беларуси: «Лев Давидович — человек, рожденный быть лидером. Он обладал непререкаемым авторитетом. Мы, музыканты оркестра, прислушивались к нему совершенно безропотно. И не только мы, — таким же авторитетом он был и для дирижеров, и для любого музыканта в Беларуси. Этого он добился своим доскональным профессионализмом — идеальное владение инструментом, великолепная читка с листа, кругозор и невероятная требовательность прежде всего к самому себе. Конечно, такую же требовательность он проявлял и в отношении окружающих».







