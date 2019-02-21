ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В честь мастера Льва Горелика. 24 февраля в Большом дают балет П. Чайковского «Лебединое озеро»

21.02.2019 21:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Театральное действо приурочено к 90-летию выдающегося скрипача, народного артиста Беларуси Льва Горелика.

В честь мастера Льва Горелика. 24 февраля в Большом дают балет П. Чайковского «Лебединое озеро»
В качестве гостей вечера приглашены ветераны оркестра Большого театра Беларуси. Главные партии в спектакле исполнят: Людмила Уланцева (Одетта-Одиллия), Эвен Капитен (Зигфрид), заслуженный артист Республики Беларусь Юрий Ковалев (Ротбард), лауреат международных конкурсов Такатоши Мачияма (Шут).
Соло на скрипке: заслуженная артистка Республики Беларусь Регина Саркисова.
Дирижер — обладатель медали Франциска Скорины Андрей Галанов.



Как известно, театр – организация именная. А историю Большого театра пишут не только оперные певцы, знаменитые хореографы, артисты балета, но и музыканты. Народный артист Беларуси Лев Давидович Горелик (1929–1996) — один из самых ярких мастеров белорусского скрипичного искусства второй половины ХХ века. Он родился в Бобруйске, секретам исполнительского мастерства обучился в Белорусской государственной консерватории.



В течение сорока лет Лев Горелик был «первой скрипкой» оркестра Государственного академического Большого театра оперы и балета БССР. По словам его многолетней коллеги дирижера Т. Коломийцевой, Горелик из числа тех музыкантов, которые «родились вместе с инструментом». Слагаемыми индивидуальной исполнительской культуры мастера были также благородство звучания, отсутствие всякой манерности, выспренности, обязательная эмоциональная приподнятость исполнения, романтическое мироощущение, стремление к красоте звучания при любых образных и интонационно-технических задачах, универсализм, широта и глубина восприятия стиля. 


Регина Саркисова, заслуженная артистка Республики Беларусь, концертмейстер симфонического оркестра Большого театра Беларуси: «Лев Давидович — человек, рожденный быть лидером. Он обладал непререкаемым авторитетом. Мы, музыканты оркестра, прислушивались к нему совершенно безропотно. И не только мы, — таким же авторитетом он был и для дирижеров, и для любого музыканта в Беларуси. Этого он добился своим доскональным профессионализмом — идеальное владение инструментом, великолепная читка с листа, кругозор и невероятная требовательность прежде всего к самому себе. Конечно, такую же требовательность он проявлял и в отношении окружающих».


Фото из открытого доступа
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Театральное действо приурочено к 90-летию выдающегося скрипача, народного артиста Беларуси Льва Горелика.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как бедный российский регион разворовали кланы чиновников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Новости Волковыска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика