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БАТЭ выбыл из Лиги Европы по футболу
Борисовский БАТЭ уступил лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:3 в ответном матче 1,16 финала Лиги Европы по футболу. По сумме двух матчей (1:3) в следующий раунд вышел "Арсенал". БАТЭ же прекратил свое выступление в плей-офф Лиги Европы.
На 59-й минуте матча на замену в составе БАТЭ на "Эмирайтс" вышел Александр Глеб. Ранее он выступал в составе "Арсенала" и был одним из лидеров команды.
Неделей ранее в Борисове БАТЭ обыграло "Арсенал" – 1:0. Однако по итогам двух матчей с общим счетом 3:1 право выступать в следующем раунде Лиги Европы УЕФА завоевал "Арсенал".
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Борисовский БАТЭ уступил лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:3 в ответном матче 1,16 финала Лиги Европы по футболу. По сумме двух матчей (1:3) в следующий раунд вышел...
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