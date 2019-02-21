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БАТЭ выбыл из Лиги Европы по футболу

21.02.2019 22:47 — Разное | Интерфакс  
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Борисовский БАТЭ уступил лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:3 в ответном матче 1,16 финала Лиги Европы по футболу. По сумме двух матчей (1:3) в следующий раунд вышел "Арсенал". БАТЭ же прекратил свое выступление в плей-офф Лиги Европы.

БАТЭ выбыл из Лиги Европы по футболу
Матч для белорусского клуба начался не очень удачно. На 4-й минуте борисовчане отметились автоголом: неудачно пробил Волков – 1:0. Еще до перерыва лондонцы увеличили преимущество после розыгрыша углового. Мустафи замкнул передачу Джака – 2:0. Итоговый счет, также после розыгрыша "Арсеналом" стандарта, установил Папастатопулос – 3:0.

На 59-й минуте матча на замену в составе БАТЭ на "Эмирайтс" вышел Александр Глеб. Ранее он выступал в составе "Арсенала" и был одним из лидеров команды.

Неделей ранее в Борисове БАТЭ обыграло "Арсенал" – 1:0. Однако по итогам двух матчей с общим счетом 3:1 право выступать в следующем раунде Лиги Европы УЕФА завоевал "Арсенал".

 
 
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Борисовский БАТЭ уступил лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:3 в ответном матче 1,16 финала Лиги Европы по футболу. По сумме двух матчей (1:3) в следующий раунд вышел...
 
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