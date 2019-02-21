Полпредом РФ при ОДКБ назначен Андрей Шведов

Президент РФ Владимир Путин в четверг назначил нового полномочного представителя России при Организации Договора о коллективной безопасности.

"Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Шведова Андрея Владимировича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в тексте указа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Занимавший ранее этот пост Виктор Васильев был освобожден от обязанностей 13 июня 2018 года.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.