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Полпредом РФ при ОДКБ назначен Андрей Шведов

21.02.2019 22:02 — Разное | Интерфакс  
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Президент РФ Владимир Путин в четверг назначил нового полномочного представителя России при Организации Договора о коллективной безопасности.

"Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Шведова Андрея Владимировича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в тексте указа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Занимавший ранее этот пост Виктор Васильев был освобожден от обязанностей 13 июня 2018 года.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин в четверг назначил нового полномочного представителя России при Организации Договора о коллективной безопасности.
 
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