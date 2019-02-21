|
«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах
Новости Беларуси. 21 февраля в Раубичах закончился второй день чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Там состоялись две гонки – супермикст и смешанная эстафета. Последний тип программы стал очень удачным для нашей команды – у белорусов бронза.
Вообще смешанная эстафета для белорусской команды – тип гонки непредсказуемый. Как было раньше, женская часть команды начинала прекрасно, но мужчины обычно портили наработанное.
Но сегодня, 21 февраля, вышло немного иначе. Наш квартет – Динара Алимбекова, Анна Соло, которая в последний момент заменила Ирину Кривко, Роман Елетнов, Сергей Бочарников добыли бронзовую медаль. Золото увезет домой шведская команда, а Германия осталась с серебряной наградой.
Динара Алимбекова, бронзовый медалист смешанной эстафеты чемпионата Европы по биатлону:
Ане спасибо за то, что она совсем недавно прилетела из Америки и уже готова была бороться. Парням спасибо, что они так справились круто.
Анна Соло, бронзовый медалист смешанной эстафеты чемпионата Европы по биатлону:
А вот первая гонка дня – супермикст – сложилась для белорусов не очень удачно. Наш дуэт в составе Елены Кручинкиной и Владимира Чепелина занял 10 место в итоговом протоколе. 11 дополнительных патронов в гонке и никаких шансов на медаль.
Но удивили всех россияне: несмотря на штрафной круг, Дмитрий Малышко и Евгения Павлова отмечали победу. Вторыми финишировали шведы, бронза – у французов.
Дмитрий Малышко, победитель одиночной смешанной эстафеты чемпионата Европы по биатлону:
22 февраля у спортсменов и любителей день отдыха. Но уже в субботу, 23 февраля, в Раубичах снова будет громко: там состоятся спринтерские гонки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах
Новости Беларуси. 21 февраля в Раубичах закончился второй день чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Там состоялись две гонки –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)