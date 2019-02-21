﻿ «Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах. 21.by
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«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах

21.02.2019 23:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 21 февраля в Раубичах закончился второй день чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Там состоялись две гонки – супермикст и смешанная эстафета. Последний тип программы стал очень удачным для нашей команды – у белорусов бронза.

Сборная Беларуси завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону в Раубичах

Вообще смешанная эстафета для белорусской команды – тип гонки непредсказуемый. Как было раньше, женская часть команды начинала прекрасно, но мужчины обычно портили наработанное.

Но сегодня, 21 февраля, вышло немного иначе. Наш квартет – Динара Алимбекова, Анна Соло, которая в последний момент заменила Ирину Кривко, Роман Елетнов, Сергей Бочарников добыли бронзовую медаль. Золото увезет домой шведская команда, а Германия осталась с серебряной наградой.

«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах

Динара Алимбекова, бронзовый медалист смешанной эстафеты чемпионата Европы по биатлону:
Домашний стадион, домашние стрельбища. Мы должны были показывать такой результат. Скажу за себя: я разозлилась после вчерашней провальной стрельбы и настраивалась на эту работу.

Ане спасибо за то, что она совсем недавно прилетела из Америки и уже готова была бороться. Парням спасибо, что они так справились круто.

«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах

Анна Соло, бронзовый медалист смешанной эстафеты чемпионата Европы по биатлону:
Первой принимать эстафету – это, конечно, невероятно. Первый раз такое. Уже перед стартом были впечатления радости.

«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах

А вот первая гонка дня – супермикст – сложилась для белорусов не очень удачно. Наш дуэт в составе Елены Кручинкиной и Владимира Чепелина занял 10 место в итоговом протоколе. 11 дополнительных патронов в гонке и никаких шансов на медаль.

Но удивили всех россияне: несмотря на штрафной круг, Дмитрий Малышко и Евгения Павлова отмечали победу. Вторыми финишировали шведы, бронза – у французов.

«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах

Дмитрий Малышко, победитель одиночной смешанной эстафеты чемпионата Европы по биатлону:
Второй день довольно-таки неприятный ветер на рубежах. На стойке действительно бывает лотерея. Когда мы встали на последнюю стойку, подул сильный ветер и очень тяжело было стрелять.

22 февраля у спортсменов и любителей день отдыха. Но уже в субботу, 23 февраля, в Раубичах снова будет громко: там состоятся спринтерские гонки.

«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах

«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах

«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах

«Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах

ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Смешанную эстафету выиграли шведы, у белорусов – бронза. Текстовый онлайн
 
 
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Новости Беларуси. 21 февраля в Раубичах закончился второй день чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Там состоялись две гонки –...
 
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