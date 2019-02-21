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Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу в Лиге чемпионов, уступив первый сет 44:46

22.02.2019 00:30 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу со старта групповой стадии Лиги чемпионов, прервав серию из четырех поражений.


Фото: cev.eu

21 февраля на площадке столичного Дворца спорта «Уручье» белорусский клуб в четырех партиях обыграл 20-кратного чемпиона Франции «Канн».

«Минчанка» — «Канн» — 3:1 (44:46, 25:21, 25:19, 25:18).

Матч продолжался 124 минуты. Причем первый сет длился 51 минуту, в нем команды так долго выявляли сильнейшего, что сыграли почти 2 стандартные партии!

Удачливее в стартовом сете оказались гостьи (46:44), но в следующих партиях белоруски сполна реабилитировались, одержав в итоге победу над именитым соперником.

В составе «Минчанки» результативные баллы набирали Анна Гришкевич (25), Богдана Анисова (25), Оксана Ковальчук (11), Дарья Володько (9), Надежда Столяр (8), Анна Калиновская (4), Анастасия Шаш (4), Вера Саликова (2).

В предыдущих встречах групповой стадии Лиги чемпионов «Минчанка» в гостях проиграла французскому «Канну» (0:3), дома итальянской «Новаре» (0:3) и на выезде польским «Будовлянам» (0:3) и итальянской «Новаре» (0:3)

Положение команд в группе «С»:

1. «Новара» (Италия) — 15 очков (5 игр)

2. «Будовляны» (Польша) — 8 (5)

3. «Канн» (Франция) — 4 (5)

4. «Минчанка» (Беларусь) — 3 (5).

Со старта групповой стадии Лиги чемпионов по итогам 4 туров лишь двум командам из 20 не удавалось выиграть ни одного сета. Одной из этих дружин была «Минчанка». Теперь рекордсменом по числу «баранок» является финская «Хямеенлинна», которая потерпела уже 5 сухих поражений с общей разницей партий 0−15.

В заключительном туре «Минчанка» 26 февраля на площадке дворца спорта «Уручье» примет польский клуб «Будовляны» (начало в 20.00).

 
 
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Волейболистки «Минчанки» одержали первую победу со старта групповой стадии Лиги чемпионов, прервав серию из четырех поражений.
 
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