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БАТЭ в евросезоне-2018/19 заработал 10,63 млн евро

22.02.2019 00:08 — Разное | Tut.by  
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БАТЭ заработал 10,63 млн евро призовых за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19.


Фото: Reuters

Напомним, борисовчане сумели добраться до стадии 1/16 финала второго по рангу еврокубка, где уступили лондонскому «Арсеналу» (1:3 по сумме двух матчей). Отметим, что к этой солидной сумме добавится так называемый маркетинговый пул, который УЕФА распределит между клубами по завершении евросезона.

Интересно, что евросезоне-2017/18 чемпионы Беларуси заработали всего 4,2 млн евро.

 
 
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БАТЭ заработал 10,63 млн евро призовых за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19.
 
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