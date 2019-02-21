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Белорусская insta-мама номинирована на российскую премию «Лучший родитель-блогер»
22.02.2019 00:01 — Разное | Ежедневник
Ника Болзан стала единственной белорусской, попавшей в топ. Кстати, за нее все еще можно проголосовать!
Недавно интернет-портал mail.ru объявил старт ежегодной премии «Лучшие блогеры 2018». 15 номинаций (модный, спортивный, бьюти-блогер), около 400 участников, и среди них – наша белорусская instа-мама Ника Болзан в номинации «Лучший родитель-блогер». Конкуренция в номинации серьезная: за звание лучшего родителя-блогера с ней сражаются известные певицы и актрисы Ирена Понарошку, Анна Хилькевич и даже парочка insta-папочек. Но из Беларуси лишь блогер Ника, за которой в популярной социальной сети следит порядка 187 тыс. пользователей (@nika_bolzan).
"Безусловно, приятно попасть в номинацию премии портала, аудитория которого составляет почти 55 миллионов человек в год! – поделилась радостью Ника. – Тем более в такой интересной компании. Я верю, что все те мамочки с разных уголков мира, которые отдали мне свои голоса, значит – согласны с моими идеями, разделяют мои мысли и мы точно смотрим в одном направлении! Для меня материнство - это и большое счастье, и вызов, для того чтобы доказать себе и другим, что, имея двоих, а вскоре троих детей, можно быть не только осознанным родителем, но и оставаться активной, жить яркой и насыщенной жизнью".
Ника – мама двух дочек (и сейчас находится в ожидании третьего малыша), автор блога в Instagram «Современное материнство», тренер. На своей страничке она не только рассказывает о детях и делится советами (от прививок и коликов до обзора детских книг и психологии), но и много времени уделяет вопросам женского здоровья, беременности, родов и самых интимных вопросов отношений с мужем. И, конечно же, просто общается с подписчицами, откровенно рассказывая про свои приоритеты в жизни, путешествия, девичьи радости. И кстати, не просто рассказывает, но и проводит онлайн-курс успешных родов «Рожу и останусь девочкой». У блогера частенько берут интервью на тему материнства и родов российские и белорусские сми, также ее совсем недавно публиковали в топе блогеров, за которыми следят родители.
Участников премии выберет многомиллионная аудитория проекта Mail.ru Леди. По итогам прошлого года за блогеров было отдано свыше 700 тыс. голосов.
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Ника Болзан стала единственной белорусской, попавшей в топ. Кстати, за нее все еще можно проголосовать!
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