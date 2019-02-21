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Завтра в Горках – порывы ветра до 18 м/c

22.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сильный ветер ожидается завтра, 22 февраля. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. «22 февраля ночью по востоку, днем на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщает  сайт Белгидромета Минприроды.

В Горках ожидаются порывы ветра  до 18 м/c.

 

Завтра в Горках – порывы ветра до 18 м/c
Фото – Сергей Владимиров

 
 
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  Сильный ветер ожидается завтра, 22 февраля. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. «22 февраля ночью по востоку, днем на большей части территории...
 
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