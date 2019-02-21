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Завтра в Горках – порывы ветра до 18 м/c
22.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сильный ветер ожидается завтра, 22 февраля. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. «22 февраля ночью по востоку, днем на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщает сайт Белгидромета Минприроды.
В Горках ожидаются порывы ветра до 18 м/c.
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Сильный ветер ожидается завтра, 22 февраля. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. «22 февраля ночью по востоку, днем на большей части территории...
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