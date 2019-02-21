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Открытая тренировка по муай-тай в Горках — Видео
22.02.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня с визитом в Горках побывал белорусский писатель и спортсмен Михаил Лучицкий. В библиотеке БГСХА он представил свой новый роман
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Сегодня с визитом в Горках побывал белорусский писатель и спортсмен Михаил Лучицкий. В библиотеке БГСХА он представил свой новый роман «Десять тысяч полетов...
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