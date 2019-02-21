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Открытая тренировка по муай-тай в Горках — Видео

22.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня с визитом в Горках побывал белорусский писатель и спортсмен Михаил Лучицкий. В библиотеке БГСХА он представил свой новый роман «Десять тысяч полетов стрелы». А позже провел открытую тренировку по муай-тай на третьем этаже академической столовой.

 


 
 
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  Сегодня с визитом в Горках побывал белорусский писатель и спортсмен Михаил Лучицкий. В библиотеке БГСХА он представил свой новый роман «Десять тысяч полетов...
 
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