22 февраля. События и люди

22 февраля

ПРАЗДНИКИ:

Международный день поддержки жертв преступлений.

Япония - День кошки (японцы считают, что кошка мяукает «нян-нян-нян». «Нян-нян-нян» по-японски - это «два-два-два», поэтому праздник и отмечается двадцать второго числа второго месяца).

ПРИМЕТЫ:

Никифор, Панкрат. На Никифора плели лапти. В Ирландии существует примета, что если загадать желание 22 февраля в полдень, то оно обязательно исполнится ровно через 22 дня.

РОДИЛИСЬ:

1732 Джордж ВАШИНГТОН, первый президент США. Он говорил: «Никогда не говори дурно об отсутствующих, ибо это бесчестно». Изображён на однодолларовой купюре.

1788 Артур ШОПЕНГАУЭР, немецкий философ-идеалист. Его фраза: «Зануда - это человек, который никогда не ошибается».

1857 Роберт Стефенсон Смит БАДЕН-ПАУЭЛЛ, английский офицер, основавший движение скаутов.

1918 Роберт Першинг УОДЛОУ, в своё время самый высокий человек на планете. За две с половиной недели до смерти рост американца был 272 см, и он продолжал расти. Причиной смерти стало гнойное заражение лодыжки.

1921 Жан-Бедель БОКАССА, людоед, император Центральноафриканской республики. Он имел 18 жён и 77 признанных им детей. Во время его правления в стране был 1 врач на 43,4 тыс. жителей и всего 1 стоматолог на всю империю.

1921 Джульетта (Джулия Анна) МАЗИНА, итальянская актриса, жена Ф. ФЕЛЛИНИ.

1943 Эдуард Вениаминович ЛИМОНОВ (САВЕНКО), российский писатель и политик.

1949 Ники (Никлаус Андреас) ЛАУДА, австрийский автогонщик, трёхкратный чемпион мира «Формулы-1».

1959 Кайл МАКЛАХЛАН (МАКЛОКЛЕН), американский актёр.

1962 Стив (Стивен Роберт) ИРВИН, австралийский телеведущий («Охотник за крокодилами»). Погиб в 2006 году от жала морского ската-хвостокола.

1965 Александр Владимирович ПОПОВ, белорусский биатлонист.

1975 Ольга Александровна БУДИНА, российская актриса и телеведущая. В разводе, сын Наум.

1975 Дрю Блайт БЭРРИМОР, американская актриса. В 9 месяцев снялась в рекламном ролике, а в 2 года - в кино. У неё две дочери. Крёстным отцом Дрю является режиссёр Стивен СПИЛБЕРГ.

СОБЫТИЯ:

1630 Английские колонисты впервые попробовали попкорн, которым их угостил индеец по имени Кводекуайн.

1797 В возрасте 77 лет умер МЮНХГАУЗЕН, немецкий барон, имя которого стало нарицательным как хвастуна и враля.

1879 Американский лавочник Ф. ВУЛВОРТ открыл первый магазин всемирной сети дешевой продажи «Вулворт» («пяти- и десятицентовый магазин», «five-and-ten-cent store») в Атике, Нью-Йорк. Сейчас их более 8.000 по всему миру.

1930 В английском городе Мэнсфилд прошёл первый в мире футбольный матч при электрическом освещёнии, а ровно 26 лет спустя в Портсмуте футбольный матч впервые состоялся на стадионе, где для освещёния поля были воздвигнуты специальные прожекторные стойки.

1940 Был основан Гродненский государственный университет им. Я. Купалы.

1967 Александр СОЛЖЕНИЦЫН закончил своё монументальное исследование «Архипелаг ГУЛАГ».

2014 Постановлением Верховной Рады Украины президент Виктор ЯНУКОВИЧ был объявлен самоустранившимся от исполнения конституционных полномочий.

2017 Умер Алексей ПЕТРЕНКО, российский актёр.