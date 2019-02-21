«Добились шикарного результата». Тренер БАТЭ итожит сражение с «Арсеналом» и выступление в Лиге Европы

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после ответного поединка с лондонским «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы ответил на вопросы журналистов и подытожил выступление команды в еврокубковом сезоне, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



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— Дайте, пожалуйста, общую характеристику игры.

— Для нас матч получился тяжелым. Очень хорошую игру, достойную выхода в следующий раунд, продемонстрировал «Арсенал». Несмотря на все трудности, для нас эта встреча стала хорошей школой, пожалуй, даже университетом.

— Что вы сказали команде в перерыве?

— Продолжать играть. Хотя счет уже был в пользу «канониров», любая мелочь, любая случайность могли перевернуть ход поединка. Мы все еще оставались в игре, поэтому придерживались своего плана. Нам нельзя было давать себе слабину, чтобы не развалиться и не раскиснуть. Важно было выйти на второй тайм с одной целью — бороться и искать свой шанс.

— Прокомментируйте, пожалуйста, автогол.

— Несчастный случай. Такие моменты часто встречаются в футболе. Но ведь до автогола была хорошая индивидуальная работа футболиста «Арсенала»: острый проход и опасный, сильный прострел. В итоге Захар Волков не сориентировался и срезал мяч в свои ворота. Бывает…

— С учетом того, что на календаре февраль, а в эту пору белорусские клубы еще не играют, с учетом того, что в межсезонье БАТЭ потерял шесть футболистов основной обоймы, считаете ли вы результат объективным и приемлемым? Или все же можно было добиться большего?

— В спорте в целом и в футболе в частности всегда хочется побеждать, невзирая даже на уровень соперника. Это аксиома для любого профессионального спортсмена. Мы проиграли, но покидаем «Эмирейтс» с высоко поднятой головой. Наша команда получила отличную закалку. Полученные знания берем с собой. Уверен, покидаем Лондон более сильными и опытными. Ну, а дальше по сетке турнира идет действительно более сильная команда и ее великий тренер, который не понаслышке знает, что это такое — главный приз Лиги Европы. Мы искренне поздравляем «Арсенал» и желаем ему удачи! БАТЭ очень хотел выйти победителем дуэли, однако не получилось. Но жизнь на этом не заканчивается.

— Как долго ваша команда задержится в Великобритании?

— У нас продолжается учебно-тренировочный сбор. Еще пять дней. После этого улетаем домой. А 2 марта нас ждет игра за Суперкубок Беларуси.

— Как вы можете оценить опыт, полученный в еврокубках?

— Я уже говорил, что как для команды, так и для меня лично это была прекрасная школа. Еврокубковая эпопея началась для нас в середине лета прошлого года. Мы стартовали со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и транзитом через групповой турнир Лиги Европы добрались до плей-офф, где по сумме двух матчей уступили именитому английскому клубу. Считаю, мы добились шикарного результата. Это стало возможным благодаря труду и таланту наших футболистов. Перед парнями готов снять шляпу. Горжусь ими, горжусь их работой, самоотдачей, терпением. Это было фантастическое приключение. К сожалению, оно закончилось на «Эмирейтс». Но в этих словах есть и доля приятного…

А почему такие грустные английские журналисты? С жеребьевкой все будет нормально, не волнуйтесь, пройдете дальше. Удачи вам!