ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Добились шикарного результата». Тренер БАТЭ итожит сражение с «Арсеналом» и выступление в Лиге Европы

22.02.2019 06:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после ответного поединка с лондонским «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы ответил на вопросы журналистов и подытожил выступление команды в еврокубковом сезоне, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Фото: Reuters

— Дайте, пожалуйста, общую характеристику игры.

— Для нас матч получился тяжелым. Очень хорошую игру, достойную выхода в следующий раунд, продемонстрировал «Арсенал». Несмотря на все трудности, для нас эта встреча стала хорошей школой, пожалуй, даже университетом.

— Что вы сказали команде в перерыве?

— Продолжать играть. Хотя счет уже был в пользу «канониров», любая мелочь, любая случайность могли перевернуть ход поединка. Мы все еще оставались в игре, поэтому придерживались своего плана. Нам нельзя было давать себе слабину, чтобы не развалиться и не раскиснуть. Важно было выйти на второй тайм с одной целью — бороться и искать свой шанс.

— Прокомментируйте, пожалуйста, автогол.

— Несчастный случай. Такие моменты часто встречаются в футболе. Но ведь до автогола была хорошая индивидуальная работа футболиста «Арсенала»: острый проход и опасный, сильный прострел. В итоге Захар Волков не сориентировался и срезал мяч в свои ворота. Бывает…

— С учетом того, что на календаре февраль, а в эту пору белорусские клубы еще не играют, с учетом того, что в межсезонье БАТЭ потерял шесть футболистов основной обоймы, считаете ли вы результат объективным и приемлемым? Или все же можно было добиться большего?

— В спорте в целом и в футболе в частности всегда хочется побеждать, невзирая даже на уровень соперника. Это аксиома для любого профессионального спортсмена. Мы проиграли, но покидаем «Эмирейтс» с высоко поднятой головой. Наша команда получила отличную закалку. Полученные знания берем с собой. Уверен, покидаем Лондон более сильными и опытными. Ну, а дальше по сетке турнира идет действительно более сильная команда и ее великий тренер, который не понаслышке знает, что это такое — главный приз Лиги Европы. Мы искренне поздравляем «Арсенал» и желаем ему удачи! БАТЭ очень хотел выйти победителем дуэли, однако не получилось. Но жизнь на этом не заканчивается.

— Как долго ваша команда задержится в Великобритании?

— У нас продолжается учебно-тренировочный сбор. Еще пять дней. После этого улетаем домой. А 2 марта нас ждет игра за Суперкубок Беларуси.

— Как вы можете оценить опыт, полученный в еврокубках?

— Я уже говорил, что как для команды, так и для меня лично это была прекрасная школа. Еврокубковая эпопея началась для нас в середине лета прошлого года. Мы стартовали со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и транзитом через групповой турнир Лиги Европы добрались до плей-офф, где по сумме двух матчей уступили именитому английскому клубу. Считаю, мы добились шикарного результата. Это стало возможным благодаря труду и таланту наших футболистов. Перед парнями готов снять шляпу. Горжусь ими, горжусь их работой, самоотдачей, терпением. Это было фантастическое приключение. К сожалению, оно закончилось на «Эмирейтс». Но в этих словах есть и доля приятного…

А почему такие грустные английские журналисты? С жеребьевкой все будет нормально, не волнуйтесь, пройдете дальше. Удачи вам!

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после ответного поединка с лондонским «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы ответил на вопросы журналистов и подытожил выступление...
 
Новости дня
Новости разные
 
Открытая тренировка по муай-тай в Горках — Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Новости Волковыска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика