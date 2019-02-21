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Акцент на бизнес: каким был минувший год для РРБ-Банка?
март 2018
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апрель 2018
Открыт пункт обмена валют «РРБ-Банка» в Гомеле,
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Выдан первый кредит «на майнинг»: деньги выданы на развитие бизнеса IT-предприятию, основной деятельностью которого обозначен майнинг
май 2018
Держатели премиальных карточек Visa ЗАО «РРБ-Банк» получили возможность забронировать отели до конца года со скидкой 15% на крупнейшей интернет-площадке по бронированию.
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Банковская команда знатоков «Крепкий орешек» впервые участвовала в турнире Игры клуба «Что? Где? Когда?» среди 16 команд банковских и IT-компаний Беларуси.
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Сегодня РРБ-Банку исполняется 25 лет. Myfin.by по традиции делает обзор главных событий в жизни банка за последний год.
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