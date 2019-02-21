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Акцент на бизнес: каким был минувший год для РРБ-Банка?

22.02.2019 06:02 — Разное | Myfin  
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Акцент на бизнес: каким был минувший год для РРБ-Банка?
Акцент на бизнес: каким был минувший год для РРБ-Банка?

март 2018

Банк создал собственный контакт-центр.

***

апрель 2018

Открыт пункт обмена валют «РРБ-Банка» в Гомеле, по адресу пр. Речицкий, 40 (рынок «Давыдовский»), а в гродненском ЦБУ банка прошел День клиента.

***

Выдан первый кредит «на майнинг»: деньги выданы на развитие бизнеса IT-предприятию, основной деятельностью которого обозначен майнинг криптовалют.

май 2018

Держатели премиальных карточек Visa ЗАО «РРБ-Банк» получили возможность забронировать отели до конца года со скидкой 15% на крупнейшей интернет-площадке по бронированию.

***

Банковская команда знатоков «Крепкий орешек» впервые участвовала в турнире Игры клуба «Что? Где? Когда?» среди 16 команд банковских и IT-компаний Беларуси.

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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