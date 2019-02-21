В Кировском районе рабочий погиб под автобусом, который ремонтировал

52-летний рабочий сельскохозяйственной организации ремонтировал автобус в деревне Мышковичи. Мужчина находился в ремонтной яме гаража.
В какой-то момент крепление автобуса сместилось, транспортное средство сдвинулось, прижав мужчину к металлическому ограждению ямы, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.
Скорая пыталась спасти пострадавшего, но – тщетно.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Это второй случай производственного травматизма со смертельным исходом в Могилевской области с начала 2019 года.