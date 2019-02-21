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В Кировском районе рабочий погиб под автобусом, который ремонтировал

22.02.2019 07:08 — Разное | Аргументы и факты  
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В Кировском районе рабочий погиб под автобусом, который ремонтировал
Следственный комитет РБ

52-летний рабочий сельскохозяйственной организации ремонтировал автобус в деревне Мышковичи. Мужчина находился в ремонтной яме гаража.

В какой-то момент крепление автобуса сместилось, транспортное средство сдвинулось, прижав мужчину к металлическому ограждению ямы, сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Скорая пыталась спасти пострадавшего, но – тщетно.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Это второй случай производственного травматизма со смертельным исходом в Могилевской области с начала 2019 года. 

В Кировском районе рабочий погиб под автобусом, который ремонтировал
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