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«Арсенал» в моем сердце навсегда. Глеб записал обращение к фанам английского клуба
Белорусский 37-летний полузащитник БАТЭ Александр Глеб после
— Ребята, привет. Спасибо всем за эту невероятную атмосферу. Спасибо большое за поддержку, я никогда не забуду этого. «Арсенал» навсегда в моем сердце. Спасибо, ребята, и удачи, — сказал Александр Глеб в обращении для соцсетей английского клуба.
В матче «Арсенал» — БАТЭ Александр Глеб вышел на поле на 58-й минуте, заменив Дмитрия Багу. Трибуны «Эмирейтс» встретили белоруса овациями.
Александр Глеб выступал за «Арсенал» в 2005—2008 годах. В 2006 году стал первым белорусским футболистом, сыгравшим в финальном матче Лиги чемпионов.
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Белорусский 37-летний полузащитник БАТЭ Александр Глеб после матча с «Арсеналом» в Лондоне в 1/16 финала Лиги Европы записал обращение к болельщикам английского...
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