«Арсенал» в моем сердце навсегда. Глеб записал обращение к фанам английского клуба

Белорусский 37-летний полузащитник БАТЭ Александр Глеб после матча с «Арсеналом» в Лондоне в 1/16 финала Лиги Европы записал обращение к болельщикам английского клуба, в котором он провел лучшие годы карьеры.

«This is unbelievable… thank you very much for the support. I’ll never forget this — Arsenal is always in my heart!»