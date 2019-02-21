«Арсенал» в моем сердце навсегда. Глеб записал обращение к фанам английского клуба

Белорусский 37-летний полузащитник БАТЭ Александр Глеб после матча с «Арсеналом» в Лондоне в 1/16 финала Лиги Европы записал обращение к болельщикам английского клуба, в котором он провел лучшие годы карьеры.

«This is unbelievable… thank you very much for the support. I’ll never forget this — Arsenal is always in my heart!» Alex Hleb pic.twitter.com/qqspq32uNx — Arsenal FC (@Arsenal) 21 февраля 2019 г.

— Ребята, привет. Спасибо всем за эту невероятную атмосферу. Спасибо большое за поддержку, я никогда не забуду этого. «Арсенал» навсегда в моем сердце. Спасибо, ребята, и удачи, — сказал Александр Глеб в обращении для соцсетей английского клуба.

В матче «Арсенал» — БАТЭ Александр Глеб вышел на поле на 58-й минуте, заменив Дмитрия Багу. Трибуны «Эмирейтс» встретили белоруса овациями.

Александр Глеб выступал за «Арсенал» в 2005—2008 годах. В 2006 году стал первым белорусским футболистом, сыгравшим в финальном матче Лиги чемпионов.