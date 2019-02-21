Капитан БАТЭ: После победы на поле «Борисов-Арены» мы неделю жили надеждой

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич в интервью клубной пресс-службе подвел итоги противостояния с английским «Арсеналом» и оценил весь еврокубковый сезон борисовчан, который завершился 21 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.



Фото: fcbate.by

— После победы на поле «Борисов-Арены» мы неделю жили надеждой. Но понимали: у топ-конкурентов можно выиграть, только если сойдутся все звезды. На поле «Эмирейтс» выходили с верой в положительный для себя результат, жаль, поединок продемонстрировал, сколь силен «Арсенал», который заслуженно пробился в следующую стадию.

В целом мы довольно организованно оборонялись, хотя лондонцы постоянно давили, создавали остроту. В эпизоде на 4-й минуте фортуна от нас отвернулась — случился обидный автогол. Еще два мяча пропустили с угловых, а ведь рассчитывали, что получится с точностью наоборот. Однако не заработали перспективных «стандартов» у чужой штрафной.

Тем не менее пару моментов мы имели, и неизвестно, как сложилась бы встреча, если бы отличились. Впрочем, повторюсь: лондонцы по праву идут дальше. Было интересно с ними соперничать — ради таких матчей и играем в футбол. Думаю, еврокубковый сезон-2018/19 нужно занести БАТЭ в актив. Достойно выглядели в очень непростой группе, прошли в 1/16 финала, на стыке годов праздновали три подряд виктории. Да и из сегодняшней неудачи следует извлекать полезные уроки. Увидели, к чему стремиться, какие слабые стороны устранять прежде всего.