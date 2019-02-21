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В Бресте лебедь решил прогуляться по мосту на бульваре Шевченко - и парализовал движение
21 февраля на мосту на бульваре Шевченко в Бресте собралась автомобильная пробка из-за лебедя, который вышел на проезжую часть,
На некоторое время движение в сторону Заречного микрорайона было блокировано, сообщают очевидцы.
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На некоторое время движение в сторону Заречного микрорайона было блокировано, сообщают очевидцы.
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