Скоро весна. Боремся с целлюлитом с помощью сухой массажной щетки

Весна на пороге, а там не за горами и лето — время, когда модницы смогут переодеться в летящие платья и любимые мини. А значит, пора задуматься о том, чтобы привести свое тело в форму. Одним из способов борьбы с «апельсиновой коркой», помимо диеты и тренажерного зала, может стать массаж. Портал furnishhome.ru рассказывает, как массажная щетка позволит вам избавиться не только от целлюлита, но и от отеков в ногах, расслабить мышцы на икрах и получить заряд бодрости.

Массажные щетки нужно использовать только натуральные — из кактуса, пальмы или щетины кабана. Очень важно купить щетку именно из натуральных волокон, иначе будут микроскопические повреждения кожи.

Так выглядит настоящая:



Фото: furnishhome.ru

Проводить массаж нужно по специальной схеме и обязательно рано утром. Залезайте в свою ванну, чтобы потом быстро и легко смыть верхний слой кожи, который будет отшелушиваться в процессе растираний.

Итак, для начала проведите комплекс растираний от кистей к плечам, от ступней вверх. Затем перейдите к более нежным участкам — от шеи к плечам, от поясницы к лопаткам, а затем к растираниям круговыми движениями живота и ягодиц. Удобнее просто смотреть на схему растираний на фото:



Фото: furnishhome.ru

Сухой массаж противопоказан беременным и кормящим. Остерегайтесь заходить на зону сердца, область под коленом, на любые ранки (царапины, укусы комаров, шрамы), меньше всего внимания уделяйте внутренней зоне бедра и не массируйте грудь (совет как для женщин, так и для мужчин!). Также обходите все бородавки и родинки!

Кожа при массаже не должна становиться красной, но она может немного порозоветь. Если вы видите, что она розовеет слишком быстро, прекратите массаж! Лучше начинать с 2-минутного массажа, а через неделю устраивать 5-минутный, чем пытаться за раз справиться с проблемой целлюлита.

Те, кто уже попробовал это средство, признаются, что эффект виден лишь через 2−4 месяца ежедневных (без отговорок) растираний.