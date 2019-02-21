Закон и мы. Операция «Подросток»

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С 1 февраля по 7 марта на территории Несвижского района проходит межведомственная профилактическая акция «Дружим с Законом!»

В целях усиления профилактического воздействия по отношению к несовершеннолетним, склонным к совершению противоправных деяний, устранения причин и условий, способствующих возникновению негативных явлений в подростковой среде с 15 по 17 февраля на территории Несвижского района проводились мероприятия по реализации специального комплексного мероприятия «Подросток». По месту жительства были проверены несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ИДН. Сотрудники милиции провели с ними профилактические беседы с целью предупреждения совершения детьми повторных противоправных деяний.





Осуществлена отработка объектов торговли всех форм собственности по выявлению фактов реализации алкогольных напитков и пива несовершеннолетним, обеспечена охрана общественного порядка во время проведения дискотек в учреждениях культуры района. Проведены рейды в местах массового отдыха молодежи (СДК, ДК, школьные стадионы, дворы) с целью предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних.

Выявлены 2 факта нарушений антиалкогольного законодательства со стороны несовершеннолетних на территории Городейского поссовета.

Несмотря на то, что учителя и сотрудники милиции постоянно проводят работу информируя подростков и их родителей о том, что запрещено, что является нарушением требований законодательства (как уголовного так и административного), в настоящее время продолжают иметь место факты нарушений вышеуказанного законодательства.

Владимир ИВАНИСЕНЯ,

начальник ИДН Несвижского РОВД,

майор милиции.