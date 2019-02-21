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«Безопасный сосед» и «Пять шагов спасения»

22.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В Беларуси с 20 февраля по 1 марта проходит акция «Единый день безопасности». В эти дни организованы целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи.

В период проведения акции состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво- и пожароопасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. Учреждения отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

В рамках «Единого дня безопасности»  организованы квесты «Формула безопасности», интеллектуальные игры «Безопасный сосед», обучающие площадки «Пять шагов спасения», пройдут конкурсы на лучшую творческую работу, посвященную вопросам безопасной жизнедеятельности, тематические концертные программы и театрализованные представления. В структурных подразделениях различных ведомств пройдут дни открытых дверей.

Задачи «Единого дня безопасности» — формирование совместными усилиями в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением. Предполагается, что «Единый день безопасности» будет проходить в стране дважды в год: в феврале и сентябре.


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В Беларуси с 20 февраля по 1 марта проходит акция «Единый день безопасности». В эти дни организованы целенаправленные профилактические мероприятия
 
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