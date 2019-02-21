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Внимание, рыболовы!

22.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В феврале и марте на водоемах республики пройдет профилактическая акция «Рыбалка по правилам».

В ходе мероприятия работники Белорусского общества охотников и рыболовов совместно с сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира организовали усиленный контроль за соблюдением Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий уделяется соблюдению рыболовами Правил лова рыбы зимними жерлицами, ставками и аналогичными орудиями рыболовства.

Напоминаем, что, в соответствии с Правилами, осуществлять лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова разрешается только рыболовам, которые являются членами РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

«НН».

 


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В феврале и марте на водоемах республики пройдет профилактическая акция «Рыбалка по правилам». В ходе мероприятия работники Белорусского общества охотников
 
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