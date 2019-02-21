Новополочанин покупал телефоны за бумагу

29-летний безработный из Новополоцка находил в интернете объявления о продаже дорогих мобильных телефонов в Минске. Он созванивался с продавцами, договаривался о покупке и обещал оплатить товар при получении.

Одним из условий сделки была доставка мобильных через маршрутные такси. Молодой человек утверждал, что передаст оплату с водителем.

Однако, как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, обвиняемый заранее не намеревался платить, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вместо денег новополочанин передавал водителям свертки, в которых были листы бумаги.

К мужчине применена мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Он частично возместил ущерб.