﻿ Новополочанин покупал телефоны за бумагу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новополочанин покупал телефоны за бумагу

22.02.2019 08:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Новополочанин покупал телефоны за бумагу
Следственный комитет РБ

29-летний безработный из Новополоцка находил в интернете объявления о продаже дорогих мобильных телефонов в Минске. Он созванивался с продавцами, договаривался о покупке и обещал оплатить товар при получении.

Одним из условий сделки была доставка мобильных через маршрутные такси. Молодой человек утверждал, что передаст оплату с водителем. 

Однако, как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, обвиняемый заранее не намеревался платить, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вместо денег новополочанин передавал водителям свертки, в которых были листы бумаги. 

К мужчине применена мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Он частично возместил ущерб.

Уголовное дело передали прокурору для направления в суд. 

Новополочанин покупал телефоны за бумагу
Нацбанк предупреждает о телефонных мошенниках
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчине предъявлено обвинение по статье, которая предусматривает ответственность за мошенничество.
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасность — прежде всего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Новости Волковыска
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика