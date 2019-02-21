Струны его души

Обаятельный мужчина, учитель, отличник образования Республики Беларусь, музыкант, композитор, фотограф, часовых дел мастер — все это представлено в одном лице — замечательном человеке, интеллигенте, интересном собеседнике — Леониде Кузнецове (на снимке). Талант, возвышенность мыслей и стремлений, богатый внутренний мир — отличительный шарм, который был и остается с ним все время. Леонид Павлович находится в постоянном творческом поиске, стремится сделать каждый свой день ярким и неповторимым, придерживается высказывания, ставшего жизненным кредо: «Кто хочет чего-то достичь, ищет возможности, кто не хочет — причины».





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