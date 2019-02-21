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Водитель и справка от нарколога (0 промилле) - против алкотестера гаишника (0,53). Впереди Верховный суд

22.02.2019 08:28 — Разное | Tut.by  
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Житель деревни Глубокое Иван Павлович Звонковский, говорит, и предположить не мог, что его водительская карьера завершится лишением прав и штрафом в 80 базовых величин. За 33 года стажа его привлекали к ответственности всего дважды: один раз за непройденный техосмотр, второй — за проезд под «кирпич» на служебной машине по вызову. А тут на тебе! Ехал на тракторе, остановили гаишники, «продули» алкотестером и показали — 0,53 промилле. Иван Павлович с показаниями прибора не согласился и через два часа после остановки прошел проверку у нарколога. В выдыхаемом воздухе было 0 промилле, результаты исследования крови — тоже ноль. Эти справки он предоставлял судам районного и областного уровня, но решение было не в его пользу. Тогда сельчанин обратился в Верховный суд.


53-летний Иван Павлович Звонковский безработным стал внезапно. До недавнего времени он на старой «буханке» сельской амбулатории развозил врачей по вызовам, доставлял больных в райцентр на госпитализацию, привозил пенсионерам лекарства из аптеки. За 33 года водительского стажа серьезных «залетов» не было. В 2009 году ему даже дали от Минтранса медаль «За работу без аварий» I степени, а девять лет спустя ГАИ лишила прав за управление трактором в состоянии алкогольного опьянения. Медаль Иван Павлович заслужил честным трудом, а с решением Госавтоинспекции категорически не согласен.

Почти пять месяцев сельчанин пишет жалобы и обращения в различные инстанции, приводит свои аргументы и обоснования, но права, без которых не может восстановиться на работе, так и не вернул. Сейчас сидит дома — в округе водителю-лишеннику места не нашлось, а до райцентра 25 километров. Пешком не дойдешь, водить ему запрещено, а автобус в Жабинку по будням ходит только в среду и четверг.

«В крови больше будет»

С правами Иван Павлович попрощался 5 октября прошлого года. Сельчанин рано-рано утром выехал поработать в поле и уже возвращался на своем тракторе домой. В 7.55 его остановили сотрудники спецподразделения ГАИ «Буг».

— Метров 100 не доехал — остановили. Я вышел из трактора, провели к ним в машину и попросили дунуть в стакан. Дунул. Поехали по деревне кого-то искать. Никого не нашли. Поехали в соседние Кривляны. Нашли двух свидетелей и мне сказали еще раз дунуть (в алкотестер. — Прим. TUT.BY). Дул раза три-четыре, наверное. Потом повезли обратно. Давали что-то подписать, я отказался, — рассказал Иван Павлович.

По словам Ивана Павловича, «Алкотест» он «продувал» несколько раз, но в протоколе отразили два показания: в 8.20 прибор выдал 0,53 промилле, в 8.30 — 0,79. Мужчина говорит, что неоднократно предлагал инспекторам отвезти его на освидетельствование к наркологу, так как не был уверен в точности алкотестера. Однако его просьбу не удовлетворили:

— Я спросил: «Что за прибор такой, что каждый раз новые показания?». Мне сказали: «Еще дунь». Я дунул — и там что-то заклинило. Сказали сильно не дуть. Я спросил: «А если кровь [сдать]?». Мне сказали, что в крови больше будет [промилле].

Инспекторы забрали его права и уехали, а водитель вместе с женой поехали в Жабинковскую больницу к психиатру-наркологу, чтобы пройти освидетельствование. Согласно справке из учреждения, в 10.10 Ивана Павловича освидетельствовали. Результат «продува» у нарколога — 0 промилле. У него также взяли кровь на исследование. Пробу направили в химико-токсикологическую лабораторию Брестского областного наркологического диспансера. 8 октября пришло заключение: этиловый спирт не обнаружен.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

80 базовых и три года лишения

5 ноября начальник Жабинковской ГАИ рассмотрел материалы административного дела в отношении Ивана Павловича. В постановлении указано, что мужчину остановили 5 октября в 7.55. Во время опроса он сообщил инспектору, что 4 октября выпил 150 грамм водки. Когда предложили пройти освидетельствование на месте, согласился.

«При освидетельствовании Звонковский не заявлял о своем несогласии, а также не высказывал намерения пройти освидетельствование в учреждении здравоохранения, в том числе сдачи крови», — указано в постановлении по делу об административном правонарушении.

В документе указано, что прибор «Алконт-203», которым инспекторы освидетельствовали водителя, согласно свидетельству был годным. Акт поверки был действителен до января 2019 года.

Доводы Ивана Павловича посчитали несостоятельными и признали его виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сельчанину назначили 80 базовых величин штрафа (1960 рублей на то время) и на три года лишили прав.

Постановление ГАИ сельчанин обжаловал в суде Жабинковского района. К документам он приложил справку из Жабинковской ЦРБ, в которой указывалось, что на момент обращения он был трезв, и «нулевой» результат химико-токсикологического исследования крови. Данные документы суд посчитал «не относящимися к делу». В итоге постановление районной ГАИ оставили в силе.

Тогда Иван Павлович обратился в областной суд. Однако и это не помогло. Областной суд посчитал, что результат исследования крови не опровергает факт управления им трактором в 7.55 в состоянии алкогольного опьянения. Жалобу сельчанина оставили без удовлетворения.

В понедельник, 18 февраля, он направил жалобу в Верховный суд, в которой требует отменить постановление ГАИ. Решение по обращению Ивана Звонковского пока не принято.

Прецедент был

В 2014 году в Беларуси рассматривался аналогичный случай. Автомобилист Дмитрий почти год бился с ГАИ и все-таки выиграл дело по «алкогольной статье», сообщает сайт Белорусской республиканской коллегии адвокатов. История была похожая. Мужчина перед выездом проверил свое состояние с помощью личного алкотестера LABO. Прибор трижды показал 0. По дороге его остановили инспекторы. При проверке все тем же «Алкотестом-203» были получены результаты: 0,38 и 0,36 промилле. Третий «продув», когда Дмитрий самостоятельно обнулил показания, дал 0,19 промилле. Автомобилист заподозрил неисправность прибора и самостоятельно поехал в ближайшее медучреждение — УЗ «Солигорская ЦРБ». Примерно через час после первого освидетельствования инспекторами он сдал биологические образцы — кровь и мочу. В результате было установлено 0 промилле в выдыхаемом воздухе и в крови, а в моче этилового спирта не обнаружено.

Дмитрий дошел до Верховного суда, но все же доказал свою правоту. 16 июля 2014 года постановлением председателя Верховного суда Республики Беларусь административный процесс в отношении него был прекращен. Суд признал, что медицинская справка об отсутствии состояния алкогольного опьянения, полученная самостоятельно лицом, привлекаемым к административной ответственности, в установленном порядке и в определенный промежуток времени, является допустимым по делу доказательством и может служить объективным доказательством невиновности гражданина.

Адвокаты Сергей Латышев и Павел Латышев, которые защищали права и законные интересы Дмитрия, сообщили TUT.BY, что решение Верховного суда имело важное значение для белорусской юридической практики:

— На законодательном уровне не все вопросы были решены. По делу Дмитрия, описанному выше, все органы — начиная с УГАИ УВД Миноблисполкома и другими инстанциями (прокуратурой, судами) — или не признавали справку источником доказательств (а содержащиеся в справке фактические данные — доказательствами), или вообще умалчивали, будто ее и не было, — отметил Сергей Латышев.

— Мы все время последовательно отстаивали позицию, что медсправка является источником доказательств (а содержащиеся в справке фактические данные — доказательствами) и должно оцениваться в совокупности с другими обстоятельствами дела. Только в 2014 году Верховный суд признал справку, полученную гражданином, источником доказательств, а содержащиеся в этой медицинской справке фактические данные — доказательствами, ставящими под сомнения результаты освидетельствования, проведенного инспекторами ДПС без привлечения врачей. И таких прекращенных дел, как дело Дмитрия, в нашей практике не единично, — добавил Павел Латышев.

По словам адвокатов, четкие временные интервалы, в которые водитель должен самостоятельно пройти освидетельствование, чтобы справка была принята к рассмотрению, не установлены.

— Все зависит от конкретных показателей, которые у вас были зафиксированы. В старой инструкции по освидетельствованию, которая действовала во времена СССР, этот срок был четко установлен — 2 часа. На сегодняшний день эти два часа могут применяться, исходя из среднего выветривания алкоголя из организма и значения в 0,3 промилле, от которого и начинается состояние алкогольного опьянения. Если, допустим, инспектор ДПС зафиксировал у вас 0,3 промилле, то за пределами двух часов он может сказать, что выветрилось, — говорит юрист.

Исходя из такой позиции инспекторов ДПС, адвокаты считают, что на повестке дня встает вопрос о проведении по данной категории дел судебно-медицинских экспертиз по вопросам выведения этанола из организма освидетельствуемого.

Сергей Васильевич и Павел Сергеевич также подчеркнули, что до сих пор правоохранительные органы при рассмотрении «алкогольных» дел неохотно принимают во внимание справки из медучреждений:

— То, что справка является источником доказательств (а данные в ней -доказательствами), сомнений не вызывает. Но сомнений это не вызывает у кого? У адвокатов, которые защищают интересы граждан. Что касается правоохранительных органов, то по их решениям можно понять, как они к таким справкам относятся. Мы не видим в их постановлениях достаточно четкого, ясного и построенного с соблюдением законов формальной логики анализа и правовой оценки данных процессуальных документов. Они просто говорят: «мы справку не принимаем во внимание, это не доказательство, она не получена в установленном порядке». И все. Мы же в своих жалобах пишем, что человеку законом предоставлено право предоставлять свои доказательства. А если у гражданина есть право предоставлять доказательства, то у правоохранительных органов возникает обязанность оценивать эти доказательства с точки зрения закона, а не собственного усмотрения. Мы подчеркиваем, что врачи в наркологических учреждениях подготовлены, что существуют процедуры отбора анализов. Да и есть же презумпция невиновности. Если у кого-то возникают сомнения по поводу справки, так, пожалуйста, надлежаще оцените ее и опровергните содержащиеся в ней фактические данные. Получается так, что человек полностью выполняет требования закона, а правоохранительные органы выносят вердикт, что человек виновен. Мы часто с таким сталкиваемся. Все-таки должно что-то измениться в плане привлечения к ответственности по этой категории дел. Если мы хотим бороться с пьяницами за рулем — нужно выявлять реальных нарушителей, а не из трезвых водителей делать пьяных и незаконно привлекать их к ответственности, как было по одному из наших последних прекращенных дел.

 
 
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В 8.20 сельчанин «дунул» в алкотестер ГАИ на 0,53 промилле. Два часа спустя он прошел освидетельствование у нарколога. Результат - 0 промилле.
 
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