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Топ-10 бесплатных карт от белорусских банков

22.02.2019 07:09 — Разное | Myfin  
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Топ-10 бесплатных карт от белорусских банков
фото: pixabay.com

Бесплатную карту часто выбирают потому что:

  • оборот по карте невелик и нет смысла тратиться на ее обслуживание;
  • карту не собираются регулярно использовать и не хотят в будущем проблем из-за просроченной задолженности по забытой карте;
  • нужна не сама карта, а доступ к сервисам банка: интернет-банкингу, мобильным приложениям, возможности удаленно открывать депозиты и др.

В этот рейтинг мы включили только дебетовые карты с минимумом обязательных платежей.

БЕЛКАРТ-Стандарт от Беларусбанка

Платформа – БЕЛКАРТ, валюта – белорусские рубли.

Бесплатная карта без дополнительных возможностей, но со стандартным набором функций. Картой можно рассчитываться за товары и услуги на территории Беларуси. Можно снимать наличные без комиссии в банкоматах Беларусбанка, Белагропромбанка и БПС-Сбербанка.

На остаток средств карт-счета начисляется 0,5% годовых. Кэшбэк (возврат части уплаченного с карты) 3% на покупку билетов БелЖД. Возможно оформление к карте овердрафта.

Виртуальная карточка Visa Classic от Беларусбанка

Виртуальная карточка Беларусбанка на платформе Visa Classic оформляется моментально в системе «Интернет-банкинг» с последующим доступом ко всем банковским операциям в системах дистанционного обслуживания банка (оформление интернет-депозитов, переводы денежных средств и др.). Может использоваться как средство для расчетов в интернете.

Карточка оформляется к уже имеющемуся счету либо к новому в любой из четырех валют (белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях). Срок действия карточки – 2 года. На счет ежемесячно начисляется 0,5% на остаток суммы в белорусских рублях и 0,1% на остаток в иностранной валюте.

БЕЛКАРТ-Стандарт от Банка БелВЭБ

Стандарт карты – БЕЛКАРТ, валюта – белорусские рубли.

Плюсом карты является возможность получения скидок в организациях-партнерах банка. 

Аналогичную карточку можно оформить бесплатно на имя ребенка – БЕЛКАРТ-Стандарт «Детская». Карточка оформляется в качестве дополнительной к счету одного из законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов). Предлагается в трех вариантах дизайна (на выбор клиента в офисе банка).

Проценты на остаток – 0,01% годовых. Партнерская сеть банкоматов у Банка БелВЭБ меньше, но банков-партнеров больше.

Виртуальная карточка MasterCard Standard от Банка БелВЭБ

Виртуальная карта на платформе международной системы MasterCard. Доступна к оформлению в белорусских рублях, долларах США и евро без посещения офиса банка. Предназначена для проведения платежей на интернет-порталах, зарегистрированных как на территории РБ, так и за ее пределами, включая Интернет-банк. Особенностью карты является возможность снятия наличных денежных средств по QR-коду в банкоматах банка и банков-партнеров.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Бесплатные карты при прочих равных условиях всегда будут популярнее тех карт, которые выдаются и обслуживаются за деньги.
 
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