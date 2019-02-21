|
Топ-10 бесплатных карт от белорусских банков
Бесплатную карту часто выбирают потому что:
В этот рейтинг мы включили только
БЕЛКАРТ-Стандарт от Беларусбанка
Платформа – БЕЛКАРТ, валюта – белорусские рубли.
На остаток средств карт-счета начисляется 0,5% годовых. Кэшбэк (возврат части уплаченного с карты) 3% на покупку билетов БелЖД. Возможно оформление к карте овердрафта.
Виртуальная карточка Visa Classic от Беларусбанка
Виртуальная карточка Беларусбанка на платформе Visa Classic оформляется моментально в системе «Интернет-банкинг» с последующим доступом ко всем банковским операциям в системах дистанционного обслуживания банка (оформление интернет-депозитов, переводы денежных средств и др.). Может использоваться как средство для расчетов в интернете.
Карточка оформляется к уже имеющемуся счету либо к новому в любой из четырех валют (белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях). Срок действия карточки – 2 года. На счет ежемесячно начисляется 0,5% на остаток суммы в белорусских рублях и 0,1% на остаток в иностранной валюте.
БЕЛКАРТ-Стандарт от Банка БелВЭБ
Стандарт карты –
Плюсом карты является возможность получения скидок в организациях-партнерах банка.
Аналогичную карточку можно оформить бесплатно на имя ребенка – БЕЛКАРТ-Стандарт «Детская». Карточка оформляется в качестве дополнительной к счету одного из законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов). Предлагается в трех вариантах дизайна (на выбор клиента в офисе банка).
Проценты на остаток – 0,01% годовых. Партнерская сеть
Виртуальная карточка MasterCard Standard от Банка БелВЭБ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бесплатные карты при прочих равных условиях всегда будут популярнее тех карт, которые выдаются и обслуживаются за деньги.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)