В аэропорту Минска появится кофейня с роботами-бариста

О появлении необычной кофейни в Национальном аэропорту сообщает компания-разработчик Rozum Robotics.

«Девять из десяти наших роботов поставляются для работы на промышленных предприятиях Беларуси и России. Мы решили начать параллельный проект с нетипичным применением нашей продукции», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора компании Rozum Robotics Виктора ХАМЕНКА.

Процесс приготовления кофе роботом-бариста: роборука измельчает зерновой кофе, утрамбовывает в кофейную таблетку и помещает в специальный портафильтр - холдер. После этого в холдер под давлением подается вода необходимой температуры.

Робот умеет готовить эспрессо, американо, капучино, латте и флэт-уайт.

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