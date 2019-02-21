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В аэропорту Минска появится кофейня с роботами-бариста
22.02.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты
О появлении необычной кофейни в Национальном аэропорту сообщает компания-разработчик Rozum Robotics.
«Девять из десяти наших роботов поставляются для работы на промышленных предприятиях Беларуси и России. Мы решили начать параллельный проект с нетипичным применением нашей продукции», - сообщает
Процесс приготовления кофе роботом-бариста: роборука измельчает зерновой кофе, утрамбовывает в кофейную таблетку и помещает в специальный портафильтр - холдер. После этого в холдер под давлением подается вода необходимой температуры.
Робот умеет готовить эспрессо, американо, капучино, латте и флэт-уайт.
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Кофе будет делать робот белорусского производства.
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