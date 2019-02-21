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Лондон не успевает подписать соглашения с рядом стран за пределами ЕС до наступления Brexit

22.02.2019 08:22 — Разное | Интерфакс  
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Великобритания не успеет до 29 марта, когда истекают сроки по Brexit, заключить новые соглашения об условиях сотрудничества с целым рядом стран вне ЕС, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

AP напоминает, что ранее взаимодействие Лондона с этими странами выстраивалось через соглашения данных стран с ЕС.

По данным агентства, в 2017 году глава министерства международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявлял, что Великобритания к моменту реализации Brexit сможет заключить торговые соглашения с 70 странами, не входящими в ЕС. Однако по состоянию на 20 февраля лишь несколько стран заключили соответствующие договоры.

Крупные торговые партнеры, такие, как Япония и Турция, до сих пор не имеют договоренностей о взаимоотношениях с Великобританией после ее выхода из состава ЕС, уточняет агентство.

"Для нас приоритетным является вопрос о заключении соглашений по торговым взаимоотношениям до 29 марта или в кратчайшие сроки после реализации Brexit", - говорится в заявлении министерства внешней торговли Великобритании, опубликованном в четверг.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

Проект соглашения, предложенный правительством премьер-министра Терезы Мэй, провалился при голосовании в парламенте, однако премьер рассчитывает доработать это соглашение и получить поддержку парламентариев, чтобы уложиться в установленные сроки.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что без особого оптимизма смотрит на ход переговоров с Лондоном, призванных избежать варианта "жесткого" Brexit, при котором Великобритания покинет ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.

 
 
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