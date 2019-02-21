В Жлобине, Рогачеве и Добрушеве проведут аукционы со снижением начальной цены на 60%

28 февраля 2019 года пройдет повторный аукцион по продаже объектов недвижимости, оборудования и транспортных средств ОАО "Гомельоблстрой" со снижением начальной цены на 60%, сообщили в Комитете государственного имущества Гомельского областного исполнительного комитета.

На торги выставлено административное здание общей площадью 472,3 кв. м в г. Жлобин, по ул. Ленинградская, 7.

В г. Рогачев, по ул. Кирова, 28 представлен к продаже ряд объектов недвижимости, площадью от 44,8 кв. м до 1,2 тыс. кв. м.

Также продаются объекты недвижимости и в г. Добруш, по ул. Полевая, 4: здание конторы (1226,7 кв. м), производственный корпус (2087,5 кв. м) и КПП (58,5 кв. м); 2 склада, общей площадью 416 кв. м; гараж (940 кв. м).

На аукционе можно будет приобрести оборудование и транспортные средства также со снижением начальной цены на 60%.

Окончательный срок подачи документов - 26 февраля 2019 года.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (044)769-19-61, 8 (0232) 53-27-62, 8 (029) 185-37-18.