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Беларусь названа лучшей страной для экскурсионного отдыха в СНГ
Аналитическое агентство
За Беларусь было отдано 27% голосов, за Казахстан - 22%, за Азербайджан - 16%, за Узбекистан - 12% и за Армению - 9% голосов.
По данным ТурСтат, экскурсионный туризм в странах СНГ, включающий культурно-познавательные туры и экскурсии с гидами-экскурсоводами в туристических поездках, составляет более трех миллионов поездок и туров в год.
Рейтинг составлен по результатам исследования рынка экскурсионных туров и интернет-опроса.
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Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие экскурсионные направления отдыха российских туристов в государствах СНГ. За Беларусь было отдано 27% голосов,...
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