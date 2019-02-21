С какого возраста отдавать ребенка в спортивную секцию

В футбольную секцию ребенка лучше отдавать в 6 лет, а в секцию конного спорта — не раньше 9. Портал Interfax.by предлагает изучить рекомендации медиков родителям, считающим, что плавать на длинные дистанции их чадо должно раньше, чем ходить.