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С какого возраста отдавать ребенка в спортивную секцию
В футбольную секцию ребенка лучше отдавать в 6 лет, а в секцию конного спорта — не раньше 9. Портал Interfax.by предлагает изучить рекомендации медиков родителям, считающим, что плавать на длинные дистанции их чадо должно раньше, чем ходить.
Здравый смысл + медицинская справка
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В футбольную секцию ребенка лучше отдавать в 6 лет, а в секцию конного спорта — не раньше 9. Портал Interfax.by предлагает изучить рекомендации медиков родителям,...
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