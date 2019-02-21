В Гомельской области профсоюз восстановил на работе 14 незаконно уволенных в 2018 году сотрудников

В 2018 году работникам по требованиям профсоюзов в судебном порядке было возвращено более Br256,6 тыс., на работе восстановлено 14 незаконно уволенных работников, составлено 177 процессуальных документов, принято участие по 28 делам в судебных инстанциях в качестве представителя интересов членов профсоюза, сообщает газета "Гомельская праўда" .

Наиболее типичные нарушения – по предоставлению трудовых отпусков в пределах рабочего года, изменении условий труда, своевременности расчета при увольнении.

"Вся трудовая деятельность работника регламентирована нормативными документами и законодательными актами, однако их исполнение и применение по отношению к конкретному человеку не всегда бывает правомерным. Поэтому задача профсоюзов – помочь защитить человека труда в сложной ситуации. В перспективе необходимо усилить присутствие профсоюзных юристов как представителей интересов членов профсоюзов в судах всех уровне", – отметил председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов, выступая на пленуме совета Гомельского областного объединения профсоюзов.

"Наша задача – работать только на максимально положительный результат. Если на предприятии есть четкое взаимопонимание роли и значимости каждого, будь то наниматель или профсоюзный лидер, то будет разумный компромисс. В таких условиях всегда будет найден выход из любой сложной ситуации", – подчеркнул А.Неверов.