Наводим порядок в шкафу

В мире так много раздражителей, слишком много, чтобы мириться хоть с одним из них. Падающие с полок свитера, скомканные майки, мешок с носками – чувствуете, как растет градус напряжения? С помощью Interfax.by превращаем собственный шкаф с одеждой в антистресс.

Начнем с нуля. Полностью освободите шкаф, комод – все места, в которых храните одежду. Тщательно протрите полки от пыли, проверьте, чтобы не было неприятных запахов. Приступаем к началу новой жизни.

Разберите все, что у вас есть. Уберите то, что мало, велико, утратило нормальный вид. Желательно сделать над собой усилие и отправить некондицию в мусорное ведро.

Далее рекомендуем отгладить все, что требует глажки (а никто не говорил, что будет легко).

Рассортируйте вещи по сезонам. То, что сейчас не актуально лучше либо убрать в другой шкаф, если есть такая возможность, либо сложить в вакуумные пакеты или коробки.

Кучка уменьшилась, уже хорошо. Теперь выбор за вами. Есть несколько вариантов хранения одежды: по цветам (тогда открывая шкаф, будете проходить своеобразный сеанс цветотерапии), по типу ткани (особенно приятно людям, которым очень важны прикосновения, фактуры), по применению (на выход, домашнее, праздничное и т.п.), верх-низ (штаны отдельно, кофты отдельно). На самом деле, группировать одежду можно, как угодно, главное, чтобы это выглядело приятно и было функционально.

Как только вы решили, каким образом будете компоновать одежду, приступаем к заполнению шкафа.

Вешалки, кстати, тоже имеют значение. Во-первых, для разных типов одежды они разные: с прищепками, перекладинами, крючками, совершенно гладкие, прорезиненные. Во-вторых, вешалки в единой стилистике тоже придают шкафу аккуратный вид и радуют глаз.

Размещаем на вешалках все, что хотите. Некоторые таким образом хранят даже футболки, это лайфхак для тех, кто терпеть не может гладить. Чтобы понять, какие вещи вы носите, а какие можно кому-нибудь передарить, продать, воспользуйтесь методом "обратной вешалки". Сначала все помещаем в шкаф так, чтобы все крючки смотрели на вас. Потом ту одежду, которую вы надевали, вешаете крючком от вас. Через какое-то время станет понятно, что пользуется особым спросом, а к чему даже не прикасаетесь.

Если размеры платяного шкафа не позволяют развесить там абсолютно все вещи, перейдем к полкам. В хозяйственных магазинах можно приобрести стенки-разделители, чтобы сегментировать длинную полку. Такие стенки будут фиксировать стопки и они не расползутся после того, как вы что-то оттуда вытащите.

Нижнее белье и носки также можно хранить на полках, просто поместите это все в корзинки или коробки с невысокими бортами. Кстати, сэкономить место поможет хранение вещей не стопкой, а рулонами, которые просто складываем горкой один на один. Такие трубочки можно размещать и в выдвижных ящиках.

Очень облегчают жизнь всевозможные органайзеры, особенно, когда дело касается хранения бюстгалтеров.

Небольшие крючки позволят аккуратно хранить все шарфы и платки на одной вешалке.

Кстати, вешалки с перекладинами – отличное подспорье для уровневого хранения, просто прикрепляете к перекладинам еще вешалку.

Сумки можно набить бумагой, чтобы они не потеряли форму, и разместить их на полке, либо повесить на крючки.

Обувь лучше всего размешать на полу шкафа в ряд, чтобы не было необходимости рыться в коробках. Длинные сапоги можно повесить с помощью клипс-прищепок на вешалки.

Дополнительное пространство можно организовать за счет прикрепления крючков к стенке шкафа, главное только, чтобы он смог закрыться. Таким образом удобно хранить бижутерию, перчатки, очки и другие мелочи.

Побочным эффектом от подобной уборки в шкафу может стать внезапное осознание, что все-таки вам есть что носить и гардероб у вас вполне разнообразный, даже смена стиля возможна. Ведь теперь в шкаф хочется заглядывать.