Простые упражнения для расслабления ног в офисе

Не все живут рядом с работой, часто путь занимает довольно много времени. И если бы еще всю дорогу можно было идти спокойно, но нет. Где-то приходится пробежаться, где-то довольно долго постоять, лестницы, эксалаторы. А если еще и обувь не совсем удобная, то уже в начале рабочего дня ноги начинают давать о себе знать. Чтобы не мучиться от неприятных ощущений ближайшие восемь часов, воспользуйтесь небольшим комплексом упражнений, который позволит разогнать кровь в ногах, не вставая из-за стола.

1. Сидя, вытяните ноги перед собой, обопритесь на пятки. Вращайте ступни. Сначала сделайте 5 кругов внутрь, потом 5 кругов наружу каждой ногой по очереди. После этого повращайте обеими стопами одновременно: по часовой стрелке, потом против.

2. Сидя, поставьте ступни на пол. Приподнимите пальцы и пятку, опираясь на широкую часть ступни. Сделайте по 20 повторений.

3. Ступни оставляем на полу, друг рядом с другом. Затем разведите пятки в стороны, как можно шире. Разворачивайте стопы так, чтобы большие пальцы соединялись. Затем аккуратно разверните стопы так, чтобы они соединялись только пятками. Сделайте 2 повторения по 10 раз.

4. Вытяните ноги перед собой. Сжимайте пальцы ног максимально сильно и удерживайте в таком положении, пока не почувствуете жжение в мышцах стоп. Расслабьте пальцы и ступни. Сделайте 20 повторений.

5. Мини-тренировку завершите повторением первого упражнения.