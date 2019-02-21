Новая электроника и электрическая версия: Volkswagen показал обновленный Multivan серии T6

У Volkswagen — очередная плановая обновка: вслед за Passat модернизация затронула выпускающееся с 2015 года семейство фургонов и микроавтобусов серии T6, больше известных под рыночными именами Transporter, Caravelle, Multivan и California (кемперы).





Пока Volkswagen обнародовал фотографии Multivan, наиболее богатой и дорогой модификации семейства. К слову, обновленные машины теперь носят обозначение T6.1, а сам по себе рестайлинг, как это водится у Volkswagen, получился весьма скромным — это подретушированная головная оптика, измененный передний бампер, а также укрупненная решетка радиатора c большим числом горизонтальных планок.





В салоне основные изменения касаются экранов. Как и на Passat, здесь появилась новая мультимедиасистема MIB3 с 8- или 9,2-дюймовым тачскрином (благодаря ему кнопок и клавиш на центральной консоли слегка поубавилось), встроенной SIM-картой и голосовым управлением. Среди опций — виртуальная комбинация приборов, которая на топ-версиях будет устанавливаться по умолчанию.





Обилием вспомогательных систем уже в «базе» не был обделен и дореформенный T6, но с обновлением их стало еще больше — это и контроль рядности движения, распознавание дорожных знаков, ассистент парковки и штатная система Cross Wind Assist, которая помогает удержать машину в полосе при сильном боковом ветре, «прикусывая» тормоза. На смену рулевому механизму с гидроусилителем пришел электромеханический узел. В зависимости от версии T6.1 способен тянуть за собой прицеп массой до 2,5 тонны.





Двухлитровый дизель с четырьмя вариантами мощности (90, 110, 150 и 199 лошадиных сил) модернизирован для соответствия более строгим эконормам Euro 6d-Temp. Самые мощные версии могут оснащаться «роботом» DSG (у 199-сильной версии это стандартная коробка) и опциональным полным приводом.





Особняком в обновленной гамме стоит версия на электротяге, созданная в сотрудничестве с тюнинг-ателье Abt. Она имеет 112-сильный электродвигатель и батарею емкостью 38,8 кВтч или 77,6 кВтч — в последнем случае пробег на одной зарядке может достигать около 400 км (по циклу NEDC).





Публичный показ T6.1 состоится уже в начале марта в рамках Женевского автосалона. Но начала продаж придется подождать — у европейских дилеров обновленные фургоны и микроавтобусы Volkswagen появятся только осенью.