«Баста позвонил на городской». Генпродюсер Partizan - о клипах, съемках в Минске и Шнурове

Когда мы смотрим рекламный или музыкальный ролик, мы вряд ли думаем о том, кто, как и где это снял. При этом в Беларуси есть компания, к которой крупные бренды обращаются за рекламой, а топовые звезды — за клипами. Речь идет о продакшн-студии Partizan. О том, сколько стоит снять клип, снимает ли компания музыкальные видео любовницам белорусских олигархов и как звезды ведут себя на съемочной площадке, TUT.BY поговорил с Алексеем Сатолиным, совладельцем и генеральным продюсером Partizan.



PARTIZAN — крупнейшая продакшн-компания в Беларуси. Основана в 2005 году. Специализация — съемка рекламы, музыкальных видео и кино. Снимали клипы для «Ленинграда», Басты, Полины Гагариной и других артистов. Производят телевизионную коммерческую рекламу для Wargaming, МТС, Carlsberg, «Савушкин продукт», Альфа-банк и других компаний. Сотрудничают с продюсерской компанией «Среда» Александра Цекало (сериалы «Фарца», «Дом фарфора», «Заступники»).

«Вася Вакуленко позвонил нам на городской»

— Вы недавно вернулись из Москвы, где занимались проектом, связанным с Gazgolder. Можете рассказать, что это за проект?

— С творческим объединением Gazgolder мы сотрудничаем уже несколько лет. Partizan делает клипы для Басты и других артистов лейбла. Сейчас мы презентовали два музыкальных видео, которые снимали в конце прошлого года в Лос-Анджелесе, в Голливуде. Совсем скоро выйдет первый из них и представит нового артиста «Газа».

— Клип для новичка — и сразу съемки в Голливуде?

— На самом деле Америка и конкретно Калифорния, Голливуд — это далеко не самое дорогое место в мире, где можно снимать. Степень развитости индустрии там позволяет иногда даже меньшими средствами, чем где-либо, добиться нужного результата.

— А где самое дорогое место?

— Наверное, Минск (смеется). Самое дорогое? Затрудняюсь ответить. В моем представлении — Великобритания.



Алексей Сатолин

— Расскажите, как вы как познакомились с Gazgolder?

— Это была очень захватывающая и увлекательная история, в которую сложно поверить (смеется). Управляющий лейбла Gazgolder и, собственно, Вася Вакуленко просто взяли и позвонили нам на городской номер офисного телефона в Минске. Причем решили сделать это почему-то в субботу. Благо у нас тут офис практически не закрывается.

— Они вот так просто позвонили?

— Просто позвонили, сказали: «Привет, мы видели ваши клипы — очень прикольно, давайте замутим». Собственно говоря, это и был весь бриф.

— Как думаете, почему они позвонили вам?

— Думаю, это был период, когда мы тесно работали с группировкой «Ленинград» над клипами, которые набирали и набирают десятки миллионов просмотров.

— Скажите, как заказчики выходят на вас? Тендеры, звонки, знакомства?

— Тендеры, звонки, знакомства… Топовый сегмент этого рынка — 25−30 продакшн-компаний во всем СНГ и все друг друга знают. При этом мы особо никогда никому ничего не рассылали и рассылать не будем — этот рынок устроен иначе. Тут все решает твоя репутация и осознанная готовность прогнозировать и гарантировать результат. Стремительное развитие отрасли сделало технологии производства доступными, но при этом не освободило от ответственности в профессионализме. Правда, не все об этом знают.

«Белорусские олигархи интересовались клипами для любовниц»

— Отличается ли работа со звездами от работы с обычными актерами? По атмосфере на площадке вы чувствуете, что зашла звезда?

— То, что «зашла звезда», на самом деле чувствуется. Только корректнее сказать — большой артист. Та аура и энергетика, которая исходит от этого человека, есть. Да, безусловно, многие из них прилетают с охраной, армией стилистов и пиар-менеджеров. Но при их должной заинтересованности, съемки — это обыкновенный рабочий процесс. «Звезда» — это точно такой же клиент для нас, как и бренд-менеджер мобильного оператора, которым одинаково может что-то нравиться или не нравиться. Нормальный рабочий процесс. Для нас это не Баста, а ООО «Газгольдер».



Баста и Алсу на съемках клипа «Мы с тобой»

— Каким вам запомнился Шнуров на площадке?

— Трагично вы вопрос сформулировали (смеется). Запомнил его как безгранично талантливого человека. Он отличный и предприниматель, и артист, и философ, если хотите. Философского взгляда очень многим не хватает, у Шнурова он есть.

— Помните первую звезду, с которой вам удалось поработать?

— Тимур Родригез, если ничего не путаю. Он у нас снимался в большой рекламной кампании для российской сети ювелирных магазинов. Это было лет 9−10 тому назад, когда он был резидентом Comedy Club.

— У звезд есть странные требования вроде того, чтобы на площадке был повар, который раз в час готовит свежие брокколи?

— Обычно они прилетают к нам в роли артистов и наших же клиентов — поэтому, наверное, те требования, которые они, вероятно, выставляют концертным организаторам, нам не выдвигались. Все настолько просто в этом плане, что, поверьте, это может даже как-то разочаровать: водичка, пюре, паровая котлета. Прилетают ведь за идеей, а не в гастрономический тур.

— Белорусские олигархи были среди ваших заказчиков?

— Нет, но интересовались.

— Что хотели заказать?

— Клипы любовницам.

— Почему вы отказались?

— В рамках одной компании мы занимаемся тремя разными видами бизнеса. При кажущейся схожести технологий кинопроизводство, рекламный продакшн и съемки музыкальных клипов — это как холодное, желтое и дельфин. Мало общего, согласитесь.

Мы стараемся сделать так, чтобы музыкальные клипы были нашей отдушиной, потому что там предоставляется определенная свобода — как творческая, так и техническая. Мы стараемся браться за подобную работу только в тех случаях, когда мы сами очень хотим это сделать и чувствуем, что у нас есть под тот или иной трек подходящая идея.

«Германия, Грузия и даже Россия возвращают кинопроизводителям проценты от инвестиций. Беларусь — нет»

— Сложился стереотип, что снимать в Беларуси — дешево. Подтвердите или опровергните.

— Смотря с чем сравнивать. Все чуть сложнее, чем «дешево» или «дорого». Это неправда или почти неправда, если вы хотите сделать контент европейского уровня, и правда, если вы хотите просто «что-то снять». Существенная разница будет прежде всего в гонорарах съемочной группы, но не забывайте о том, что в большинстве случаев режиссера, оператора и еще нескольких специалистов нужно будет привезти из Европы. Во-вторых, если вы хотите реализовать идею на современном технологическом уровне, вам нужно привезти сюда и какую-то часть оборудования.



На съемочной площадке клипа «Ленинграда» «Бомба». Съемки проходили в Минске, во Дворце культуры профсоюзов

Логика приблизительно такая: пытаться снимать в Минске «Нью-Йорк» будет безумно дорого. Да и в принципе безумно. А «Москву 60-х» потребует вполне допустимых средств. Как следствие — большое количество исторических сериалов, снимающихся в Минске по заказу российских телеканалов. Тут действительно удобнее «воссоздать эпоху», а значит, и дешевле, чем где-либо еще. Отсюда и миф.

Самые лучшие кинопроизводственные площадки обосновались еще и в подходящих климатических зонах. Голливуд, Болливуд, Кейптаун — это города, в которых теплее, чем у нас, и даже стоимость возведения павильонов отличается в разы. Также минимизируются риски и с понятием «погодного дня», что для нашей отрасли порой имеет принципиальное значение. Согласитесь, что в абсолютном большинстве фильмов зритель видит лето, безусловно если другой сезон года не является сюжетообразующим.

Сериал «Фарца» с Александром Петровым практически весь снимали в Минске.

Предположим, что вы все же решились на съемки в Минске, но (к сожалению) ориентированы на зрительскую аудиторию другого рынка и артисты вам нужны соответствующие. Представим, что вы снимаете 8-серийный сериал, а это 54−56 съемочных смен. Боюсь даже озвучивать, какое количество денег уходит на оплату перелетов бизнес-классом, гостиницы и прочие расходы для артистов, но самое сложное — это свести их графики занятости. Он ночью снимается в Петербурге, утренним рейсом летит в Москву, днем снимается там, вечером у него спектакль в театре Ермоловой — это я привел в пример условный график Саши Петрова. А у вас 40 смен в Минске, а у него такой график на полгода вперед.

Из всего, что я озвучил, складывается впечатление, что мы идем против ветра (смеется). Да, Минск пока сложно назвать привлекательной площадкой.



Съемки рекламного ролика для Wargaming проходили в карьере под Заславлем

Страны, которые заинтересованы в развитии отрасли, давно используют такой механизм, как рибейт (rebate. С англ. — скидка) — возврат вам как кинопроизводителю-инвестору процента от суммы затраченных средств. Если я, продюсер из Беларуси, еду снимать в Грузию и трачу там больше ста тысяч долларов, то Тбилиси вернет мне до 25% от суммы моих инвестиций. Это, согласитесь, серьезный аргумент. Особенно если потратить собираетесь миллион или два.

В Германии эта федеральная программа была запущена еще в 2008 году. Они посчитали, что на один евро возврата рибейтов они получают в экономику страны до 5 евро профита. Даже Россия уже внедрила эту систему. В Беларуси этого нет, хотя для кинопроизводителя это уже является одним из важнейших факторов в принятии решения о месте съемки.



Съемки рекламного ролика в столичном News Cafe

— Вы упомянули актера Сашу Петрова. Вы хорошо с ним знакомы?

— Да, познакомились здесь, в Минске, на съемках сериала «Фарца» (показан по российскому Первому каналу, после права были приобретены платформой Netflix. — Прим. ред.). Мы делали продакшн-сервис для продюсерской компании «Среда» Александра Цекало. Это наши большие друзья и партнеры.

«Согласование перекрытий улиц в Минске — это всегда самое сложное»

— Документалист Анастасия Мирошниченко Гомеле, и теперь его смотрят по всему миру">лично разговаривала с начальником женской колонии в Гомеле, чтобы снимать там. Были ли у вас съемки в местах, где, казалось, снимать невозможно?

— Есть обратный пример. Реальность вынудила нас недавно отказаться от огромного проекта, часть которого должна была сниматься в Минске и выйти в мировой прокат весной следующего года со звездами не то чтобы класса «А», а класса…

— Самый топ?

— Да. Но бумажные вопросы, связанные с согласованием, затянулись настолько, что наши британские и американские партнеры этого не поняли. Я не могу говорить, что конкретно у нас не получилось, но сверхзадач не стояло.

Место для производства фильма обычно выбирают долго и сравнивают все возможные факторы и риски. К примеру, франшизу «Миссия невыполнима» практически каждый раз снимают в новой стране. И вот те условия, которые им предоставила мэрия, жандармерия, военные Парижа — я боюсь, это мало похоже на то, что могли предложить у нас. Когда речь идет о перекрытии Елисейских полей или Триумфальной арки на день или два для съемок той или иной сцены, когда авиацию пускают полетать над городом, потому что нужно снять определенную сцену…

Да, пример может показаться излишне яркими: Минск ведь не одна из мировых столиц и воспевать его, видимо, пока не было повода, но вы даже не представляете, как быстро в обмен на комфортные условия для съемок продюсеры заменяют в сценариях названия городов, а последние получают столь нужную им рекламу. Для понимания: почти всю «Москву», которую вы видите в голливудских фильмах, снимают в Будапеште и Праге.

— С какими самыми безумными сценариями за последний год вы сталкивались?

— Безумность сценария — вопрос относительный. Думаю, стоит выделить проекты с непростыми задачами и новыми вызовами. Wargaming с серией роликов World of Tanks. Это все было аллюзией на фильм «Безумный Макс», когда вокруг — безжизненная постапокалиптическая пустыня, а события происходят в недалеком будущем. Это были ролики для мирового промо их нового режима игры.

— Почему согласование съемок с городом — это так сложно?

— Сложно и нам, и самой мэрии. Это все-таки исполнительный орган власти, и он обязан действовать по существующему закону, а не переписывать его под наши нужды. Абсурд кинопроизводителя в Беларуси состоит в том, что наша деятельность (сам процесс проведения съемки) регламентируется законом о проведении массовых мероприятий. То есть что митинг провести, что съемку — одни и те же требования. И это немного странно. Самое сложное — безусловно, это всегда съемки на центральных улицах города. Мы с большим уважением относимся к городу и минчанам, заранее прошу простить нас или наших коллег, неудобно расположивших свою съемочную площадку по пути к вашему дому.

«Неплохой клип стоит 20−50 тысяч долларов. Бюджеты доходят и до 100 тысяч»

— Сколько стоит снять клип?

— Бюджет формируется исходя из сценария и возможностей, количества съемочных дней, гонораров и т.д. Назвать что-то среднее — как сказать среднюю температуру по больнице. Основной диапазон, который существует (я сейчас говорю не о нашей компании, а об условно неплохом клипе) — это, наверное, от 20 до 50 тысяч долларов. Но бюджеты могут доходить и до 100 тысяч.

Нередкими бывают и исключения: гениальные клипы, снятые на арендованную за 10 долларов GoPro камеру. Абсолютно все к этому стремятся, и лишь у считанных счастливчиков это получается.



Алексей Сатолин в офисе Partizan на площади Свободы

— Если бы продакшн-студия не была бизнесом и не приносила денег, вы бы занимались этим делом?

— (Смеется.) Поверьте, это и так не приносит больших денег. Мы когда затевали все это, наши начинания выглядели довольно-таки безумно и не было никакого намека на успех. Деньги по своей сути — самый неэффективный мотиватор. Они могут закончиться, причем в самый неподходящий момент. А вот помечтать можно и бесплатно. В крайнем случае, если мечта не сбудется, можно в подробностях описать тернистый путь к ней в виде сценария.

Полный график кинопремьер Минска

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