|
Как выглядели белоруски в начале 20 века. Сможете угадать возраст женщин по фото?
Сегодня трудно определить точный возраст женщины: студентки накладывают макияж не хуже профессиональных визажистов и часто выглядят старше своих лет, а взрослые дамы знают все о косметологии и выглядят очень молодо.
Однако когда в руках редакции LADY оказалась книга «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава 1911−1912», стало понятно: женский возраст — загадка на все времена!
Этнограф Исаак Сербов во время научной экспедиции по Беларуси сделал более 400 снимков и подписал каждый, указав местность, имя, возраст и даже рост.
Предлагаем вам проверить свою интуицию и определить, на сколько же выглядели белоруски начала 20 века.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем вам проверить свою интуицию и определить, на сколько же выглядели белоруски начала 20 века.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)