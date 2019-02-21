Как выглядели белоруски в начале 20 века. Сможете угадать возраст женщин по фото?

Сегодня трудно определить точный возраст женщины: студентки накладывают макияж не хуже профессиональных визажистов и часто выглядят старше своих лет, а взрослые дамы знают все о косметологии и выглядят очень молодо.

Однако когда в руках редакции LADY оказалась книга «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава 1911−1912», стало понятно: женский возраст — загадка на все времена!

Этнограф Исаак Сербов во время научной экспедиции по Беларуси сделал более 400 снимков и подписал каждый, указав местность, имя, возраст и даже рост.

Предлагаем вам проверить свою интуицию и определить, на сколько же выглядели белоруски начала 20 века.