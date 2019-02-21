23 февраля ‑ праздник очень важный, поздравляю я тебя, папа мой отважный!

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день защитника Отечества. Это возможность лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши любимые папы.





В государственном учреждении образования «Ясли-сад №6 г. Сморгони» 20 февраля прошел спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Дети соревновались, пели песни, танцевали, читали стихи.

Праздник проходил в форме игры и состоял из различных эстафет. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил быть первыми. Атмосфера спортивного праздника была и радостная и в тоже время напряженная – ведь соревновались сильные соперники, а победить должен был сильнейший.

В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем организаторам праздника.

Папы и дети проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые. А в подарок дорогим своим папам дети вручили сувениры, изготовленные своими руками.









Ирина ГАВРИЛИК, заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад №6 г. Сморгони».

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