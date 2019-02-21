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Не доверяйте ремонт электропроводки и электрооборудования вашего жилья посторонним

22.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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В последнее время в Гродненской области были случаи, когда определенные организации на договорной основе предлагали выполнить ряд услуг по ремонту и обслуживанию электропроводки и электрооборудования в квартирах или  жилых  домах. Как правило, такие предложения поступают по телефону, а убедительный голос на другом конце провода уверяет владельцев квартир и домов, что у них электропроводка, защитные автоматические выключатели в этажном щитке, розетки и выключатели «старые», неисправны и не обеспечивают безопасность, что неизбежно приведет к получению электрической травмы.

Не доверяйте ремонт электропроводки и электрооборудования вашего жилья посторонним
В связи с этим Энергонадзор разъясняет, что определить техническое состояние электрооборудования и электропроводки можно только путем проведения электрофизических измерений по проверке качества сопротивления изоляции с составлением протокола измерений. Измерения проводятся только специальным прибором? МЕГАОММЕТРОМ, внесенным в Реестр Республики Беларусь и поверяемым Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации Республики Беларусь, не реже одного раза в год.

Работы по определению технического состояния электропроводки и электрооборудования с составлением указанного протокола могут выполнять только производственные лаборатории, имеющие аттестат соответствия Национальной системы аккредитации Республики Беларусь РУП «Белорусский государственный центр аккредитации».

Определение без соответствующего прибора (на глаз) качества изоляции электропроводки и электрооборудования не гарантирует и не обеспечивает электро- и пожаробезопасность,  а приводит только к растрате финансовых средств за услуги, не отвечающие качеству выполненных работ. Более того, были случаи, когда жильцы после выполнения работ такими организациями по ремонту квартирной электропроводки получили термический ожог от действия электрического тока. В связи с этим специалисты Энергонадзора напоминают, что для проверки технического состояния электропроводки, электрооборудования в квартире или домовладении, проведения замеров величины электрического напряжения необходимо обращаться в жилищно-эксплуатационную организацию вашего района, которая имеет государственные разрешения на выполнение указанных работ и несет ответственность за качество их выполнения.

Во избежание несчастных случаев и возгораний от действия электротока не доверяйте ремонт электропроводки и электрооборудования вашего жилья посторонним организациям и лицам.

Эдуард УСТИНОВИЧ, заместитель начальника Островецкого МРО филиала «Энергонадзор.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. 

 
 
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