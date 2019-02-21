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Будут проверять или нет? Что нужно знать школьницам про осмотры врачей

22.02.2019 09:10 — Разное | KYKY  
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15 февраля Евгений Дубаневич, начальник отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома, заявил, что отныне после медосмотров гинекологи будут информировать УВД о сексуальной жизни школьниц младше 16 лет. Мол, врачебная тайна не работает, когда выясняется, что у школьниц был секс. Уже 20 февраля вице-премьер страны Игорь Петришенко назвал речь Дубаневича «вбросом в информационное пространство, дутой, абсолютно беспочвенной сенсацией».

И теперь многие гадают: Дубаневич позволил себе такое революционное заявление, потому что проявил собственную инициативу, или власти увидели реакцию общества и решили не проводить реформу. Но вопросы к осмотрам школьников остались. Поинформации ТUT.by рассказываем, к чему нужно быть готовым, и как на самом деле все будет происходить.

Гинекологи все же будут докладывать милиции о сексе школьников, но в «особых» случаях 

Гинеколог должен будет связаться с сотрудниками правоохранительных органов и рассказать им о сексуальной жизни школьниц младше 16 только по двум причинам. Первая: если пациентка данной возрастной категории окажется беременной. Но милиция примет участие исключительно ради того, чтобы выяснить, есть ли в этой истории криминал. Вторая: если гинеколог обнаружит признаки сексуального насилия. Во всех остальных случаях, даже если станет понятно, что девушка ведет половую жизнь с 14 лет, никто никуда сообщать не будет.   

Кстати, как написано в Законе «О здравоохранении», врачебная тайна может разглашаться без согласия пациента, если противоправные действия нанесли ущерб здоровью человека. А лишение девственности по обоюдному согласию к этому не относится.

Милиции сообщили – что дальше?

После того, как милицию осведомят, за дело возьмутся психологи и родители, чтобы минимизировать психотравму. Девушку опросят, что случилось, и если окажется, что сексуальным партнером был, например, одноклассник, все прекратится. А если криминальные действия подтвердятся, заведут уголовное дело. Доказательную базу построят на словах потерпевших и на заключениях экспертизы.

Почему милиция так озабочена сексом подростков

В милиции говорят, что за последние пять лет количество преступлений против половой неприкосновенности подростков увеличилось в целых 15 раз. Правоохранительные органы пустили все силы на поимку педофилов, но сложность в том, что в 80% случаев жертвы ни о чем не рассказывают: они напуганы. А новая практика выявит сексуальные преступления, если факты насилия подтвердятся.

Однако медики сомневаются в том, что идея покажет нужные результаты. Так, вполне вероятно, из-за страха девочки станут меньше ходить на осмотры. А боясь осуждения от родителей и  школы в целом, могут исказить правду и оболгать партнера, сказав, что на самом деле были против секса – когда на самом-то деле нет. Один из врачей подчеркивает: «Нужно прежде всего научить детей об этом говорить, научить себя правильно вести. Ведь насилие может быть разным, не обязательно с лишением девственности. Так что здесь должны больше работать психологи».

Чего ожидать от школьных осмотров

От осмотра гинеклога при желании можно отказаться. До 14 лет это делается с письменного разрешения родителей (накануне классный руководитель должен опросить всех законных представителей, не против ли они), а после 14 лет – без посторонней помощи. И сходить одному или с кем-то на осмотр в другой день, причем можно выбрать: в государственный центр или частный. Но в частном центре действую те же правила: устанавливается беременность или насилие над пациенткой – врач сообщает в милицию.

На самом осмотре каждый врач спросит, был ли у девушки сексуальный опыт. В случае отрицательного ответа пациентку осмотрят как девственницу – через прямую кишку. Но ни один врач не посмеет самовольно проверить, девственница ли девушка, даже если школьница скроет ведение половой жизни. А в карточке зафиксируют возраст, когда пациентка вступила в сексуальную связь, либо напишут «virgo», если таковых связей у школьницы еще не было.

Читайте по теме: Это был «вброс». Гинекологи не будут докладывать милиции о сексе школьников

 
 
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15 февраля Евгений Дубаневич, начальник отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома, заявил, что отныне после медосмотров гинекологи будут...
 
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