Будут проверять или нет? Что нужно знать школьницам про осмотры врачей

15 февраля Евгений Дубаневич, начальник отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома, заявил, что отныне после медосмотров гинекологи будут информировать УВД о сексуальной жизни школьниц младше 16 лет. Мол, врачебная тайна не работает, когда выясняется, что у школьниц был секс. Уже 20 февраля вице-премьер страны Игорь Петришенко назвал речь Дубаневича «вбросом в информационное пространство, дутой, абсолютно беспочвенной сенсацией».

И теперь многие гадают: Дубаневич позволил себе такое революционное заявление, потому что проявил собственную инициативу, или власти увидели реакцию общества и решили не проводить реформу. Но вопросы к осмотрам школьников остались. По информации ТUT.by рассказываем, к чему нужно быть готовым, и как на самом деле все будет происходить.

Гинекологи все же будут докладывать милиции о сексе школьников, но в «особых» случаях



Гинеколог должен будет связаться с сотрудниками правоохранительных органов и рассказать им о сексуальной жизни школьниц младше 16 только по двум причинам. Первая: если пациентка данной возрастной категории окажется беременной. Но милиция примет участие исключительно ради того, чтобы выяснить, есть ли в этой истории криминал. Вторая: если гинеколог обнаружит признаки сексуального насилия. Во всех остальных случаях, даже если станет понятно, что девушка ведет половую жизнь с 14 лет, никто никуда сообщать не будет.



Кстати, как написано в Законе «О здравоохранении», врачебная тайна может разглашаться без согласия пациента, если противоправные действия нанесли ущерб здоровью человека. А лишение девственности по обоюдному согласию к этому не относится.



Милиции сообщили – что дальше?



После того, как милицию осведомят, за дело возьмутся психологи и родители, чтобы минимизировать психотравму. Девушку опросят, что случилось, и если окажется, что сексуальным партнером был, например, одноклассник, все прекратится. А если криминальные действия подтвердятся, заведут уголовное дело. Доказательную базу построят на словах потерпевших и на заключениях экспертизы.



Почему милиция так озабочена сексом подростков



В милиции говорят, что за последние пять лет количество преступлений против половой неприкосновенности подростков увеличилось в целых 15 раз. Правоохранительные органы пустили все силы на поимку педофилов, но сложность в том, что в 80% случаев жертвы ни о чем не рассказывают: они напуганы. А новая практика выявит сексуальные преступления, если факты насилия подтвердятся.



Однако медики сомневаются в том, что идея покажет нужные результаты. Так, вполне вероятно, из-за страха девочки станут меньше ходить на осмотры. А боясь осуждения от родителей и школы в целом, могут исказить правду и оболгать партнера, сказав, что на самом деле были против секса – когда на самом-то деле нет. Один из врачей подчеркивает: «Нужно прежде всего научить детей об этом говорить, научить себя правильно вести. Ведь насилие может быть разным, не обязательно с лишением девственности. Так что здесь должны больше работать психологи».

Чего ожидать от школьных осмотров

От осмотра гинеклога при желании можно отказаться. До 14 лет это делается с письменного разрешения родителей (накануне классный руководитель должен опросить всех законных представителей, не против ли они), а после 14 лет – без посторонней помощи. И сходить одному или с кем-то на осмотр в другой день, причем можно выбрать: в государственный центр или частный. Но в частном центре действую те же правила: устанавливается беременность или насилие над пациенткой – врач сообщает в милицию.

На самом осмотре каждый врач спросит, был ли у девушки сексуальный опыт. В случае отрицательного ответа пациентку осмотрят как девственницу – через прямую кишку. Но ни один врач не посмеет самовольно проверить, девственница ли девушка, даже если школьница скроет ведение половой жизни. А в карточке зафиксируют возраст, когда пациентка вступила в сексуальную связь, либо напишут «virgo», если таковых связей у школьницы еще не было.