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В Гомеле на переходе Renault сбил женщину

22.02.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Гомеле. Об этом сообщили в региональной ГАИ.


Наезд произошел 20 февраля, около 16.55, на 1-й улице Луначарского. По предварительной информации, 36-летний водитель Renault ехал со стороны улицы Дорожной в направлении переулка Бабушкина и совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.


В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Наезд произошел 20 февраля, около 16.55, на 1-й улице Луначарского.
 
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