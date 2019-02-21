В Гомеле на переходе Renault сбил женщину

Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Гомеле. Об этом сообщили в региональной ГАИ.





Наезд произошел 20 февраля, около 16.55, на 1-й улице Луначарского. По предварительной информации, 36-летний водитель Renault ехал со стороны улицы Дорожной в направлении переулка Бабушкина и совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.





В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы.