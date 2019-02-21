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«Прессбол»: Матч «Гомель» - «Динамо-Брест» попал под подозрение правоохранительных органов

22.02.2019 09:14 — Разное | Tut.by  
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По информации газеты «Прессбол», прошлогодний поединок футболистов брестского «Динамо» и «Гомеля» попал под подозрение правоохранительных органов, которые расследуют новое дело о договорных матчах.


Фото: dynamo-brest.by

В очередном подозрительном матче брестчане разгромили в прошлом году гомельчан 6:0.

— Сам по себе такой исход необычным не назовешь. Но вот счет… Гол уже на первой минуте, 0:3 к перерыву, 0:6 в итоге. Если это и вправду был «договорняк», то здесь легко вырисовывается ставка с соблазнительным коэффициентом, скажем, на разницу мячей. А необходимое условие — «поддавки» со стороны проигравших.

После кошмара на «Центральном» рулевой хозяев Алексей Меркулов был немногословен: «Соперник оказался явно сильнее, поэтому особо комментировать нечего. У нас из-за травм, полученных в Минске, были определенные проблемы с составом. Они и сказались». Эти травмированные — сербско-канадский опорник Капор и форвард Волков. На крепость тылов могло повлиять отсутствие разве что первого из них. И говорить о потерях «Гомеля» в линии обороны не приходится. Там было и трио центрбеков Юденков — Каршакевич — Айдов, и коридорные Конан и Терещенко.

Между прочим, 36-летнего россиянина Айдова — самого взрослого в рядах обеих команд на поле — заменили на 57-й минуте. Назавтра, по окончании аренды у тульского «Арсенала», он покинул «Гомель». И с тех пор на профессиональном уровне не играет. Или вот другой упомянутый легионер хозяев Конан. Ивуариец еще вышел на поле в следующем туре в Витебске, затем два матча провел в запасе, после чего вовсе перестал попадать в заявку — до самого окончания сезона, когда африканца в областном центре и след простыл. Впрочем, все это — просто констатация фактов.

Когда команда уступает разгромно, вина не может лежать на одном игроке. Ошибаются в таких случаях все защитники понемногу. 0:1 и 0:6 — Савицкий с легкостью ускользает от Айдова и Каршакевича соответственно. 0:2 — проходит разрезающий пас между Каршакевичем и Юденковым. 0:3 — автор хет-трика Фамейе при подаче с углового бьет головой без прыжка. 0:4 — Каршакевич неказисто выносит мяч после прострела, а Фамейе наносит удар под носом у Рожкова. И так далее и тому подобное…

Вопросов после подобных матчей хватает ко всем. У следствия, как доносит молва, они есть даже к косвенному участнику встречи, который провел ее на скамейке. Впрочем, это, как мы помним из первой части повествования о борьбе с «договорняками», не мешало Юрию Сыроквашко на лавке «Луча» с помощью кепки подавать нужные сигналы игрокам на поле. Итак, под подозрением — 24-летний полузащитник тогда еще «Гомеля» Андрей Штыгель. Что важно, в его биографии есть прямая связь с тем самым «Нафтаном» образца 2017-го. Хавбек перед прошлым сезоном перебрался на берега Сожа как раз из Новополоцка. Как оказалось, чтобы спустя год туда же вернуться, — пишет «Прессбол».

ФК «Гомель» — «Динамо» (Брест) — 0:6

Гомель. 29 июня. Стадион «Центральный». 2200 зрителей.

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).

ФК «Гомель»: Дударь — Конан, Юденков, Каршакевич, Айдов (к) (Рожков, 57), Терещенко — Дао, Филимонов (Жесткин, 52), Батищев, Шрамченко — Теслюк.

«Динамо» (Брест): Гутор — Веретило, Каргас, Гаврилович (к), Залеский — Осучукву, Филипович (Лебедев, 64) — Савицкий, Милевский (Премудров, 79), Юзепчук — Фамейе (Кириленко, 70).

Голы: 0:1 — Савицкий (1). 0:2 — Фамейе (29). 0:3 — Фамейе (52). 0:4 — Фамейе (60). 0:5 — Юзепчук (63). 0:6 — Савицкий (80).

Известно о трех задержанных по делу о договорных матчах в футболе и волейболе. Под стражей находятся бывшие футболисты Виталий Ланько и Виктор Боровицкий, а также бывший волейболист сборной Беларуси Денис Осипов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Прошлогодний поединок футболистов брестского «Динамо» и «Гомеля» попал под подозрение правоохранительных органов, которые расследуют новое дело о договорных...
 
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