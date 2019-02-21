В Бешенковичах вторую неделю не могут найти пропавшего пенсионера

О поиске мужчины сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Мужчина проживает в г.п. Бешенковичи (Витебская область) на улице Абазовского, д. 1Б.
Он ушел в сторону перекрестка (на Витебском шоссе, старая трасса М1) и пропал.
Приметы: рост 174−176 см, нормальное телосложение, глаза зеленые, волосы русые. В левом глазу — искусственный хрусталик. На левом плече небольшая татуировка девушки.
Был одет в зимнюю коричневую куртку, клетчатую рубашку, штаны-трико темно-синего цвета с белыми лампасами, черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем мужчине, звоните по номерам: 102 или +375 29 218−03−38 (ПСО «Ангел», Витебск).