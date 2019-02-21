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О непостоянстве белорусских пропагандистов

22.02.2019 09:16 — Разное | Партизан  
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Как круто поменялся тон и месседжи белорусских гостелеканалов про отношения с Россией за два месяца.



В декабре они вовсю критиковали неравные условия хозяйствования, утверждали, что вопрос о компенсациях - номер один, любили крутить высказывание Лукашенко про то, что потери для страны за несколько лет составят 10 млрд долл, упражнялись в эпитетах про вероломность России, которая, мол, по беспределу заломила цены на газ и просто обязана компенсировать потери в нефтяной сфере, да поскорей. Телеканал ОНТ тогда сравнил Россию с чёрной дырой.

Россия быстро умерила пыл белорусских пропагандистов с помощью двух инструментов: Бабича и своих собственных пропагандистов.

В середине декабря российский посол в Беларуси Бабич публично заявил, что с тезисом о равных условий хозяйствования не по делу "заигрались". И тезис с гостелеканалов реально исчез, ну или радикально уменьшил своё присутствие. А в середине января российские федеральные каналы показали историю про то, что якобы "в Минске избивают русских", которая переполошила Лукашенко.

И вот уже белорусские гостелеканалы упражняются в восхвалении белорусско-российских отношений, а про компенсацию если и говорят, то как про сущую мелочь. Типа, ноготь сломался.

Гостелеканалы следом за Лукашенко и его командой принялись прилежно играть в игру, предложенную Путиным: мол, сначала сделаем ревизию союзного договора по всем сферам, расскажете, что готовы нам предложить, мы скажем, в каких сферах хотели бы сблизиться, а потом уже и вопрос по налоговому манёвру соизволим рассмотреть.

И вот Лукашенко, у которого выборы на носу и которому поскорее бы разрулить с энергетической сферой, ходит по детским технопаркам в Сочи и делает вид, что ему это интересно. Привозит нужных министров на поклон. И говорит, что "не манёврами одними живы".

Теперь от гостелеканалов узнаём, что оказывается налоговый манёвр России для Беларуси - "на самом деле мизер", потому как мол двусторонний товарооборот за прошлый год составил 35.5 млрд долл, а потери от увеличения цены на нефть составят порядка 350 млн, то есть "меньше процента".


Степень бессмысленности сравнения бюджетных потерь с общим товарооборотом меркнет на фоне аллегории от ОНТ, славящегося самыми красочными баснописцами среди гостелеканалов:

"Чтобы найти развязки [вопросу о компенсациях], порой нужно вернуться к началу сплетённых нитей, где можно рассмотреть все затяжки, которые нарушают композицию масштабного гобелена Союзного государства. Вопросы в энергетике хоть и важны, но это лишь отдельные петельки, и к ним конечно ещё вернутся, выровняв глобальную картину".


 
Теги: Минск
 
 
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Как круто поменялся тон и месседжи белорусских гостелеканалов про отношения с Россией за два месяца.
 
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