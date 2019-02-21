С кем Беларусь наторговала больше всего

"Завтра твоей страны" . Отгрузка на Мальту белорусских нефтепродуктов на сумму около 25 млн долларов на фоне того, что в 2017 году экспорта вообще не было, сделали в 2018 году острова в Средиземноморье лидером по приросту товарооборота Беларуси с внешним миром, пишет





Согласно статистике Национального статистического комитета Беларуси, общий внешнеторговый оборот Беларуси в прошлом году вырос на 13,6% — до 72 135, 053 млн долларов. В его рамках экспорт увеличился на 15,3% (до 33 726, 141 млн долларов), импорт — на 12,2% (до 38 408, 911 млн долларов).





Двукратный прирост товарооборота в прошлом году у Беларуси был еще с шестью странами. Причем со всеми он был обеспечен за счет увеличения объемов экспортных поставок.





Азербайджан покупал в прошлом году белорусские нефтепродукты, тракторы, комбайны, технику фанипольского «Штадлера». В Ирак была отгружена крупная партия металлопродукции, а Мьянма, Парагвай, Коста-Рика и Гватемала нарастили закупки белорусских удобрений. В первых трех странах из этого списка превалирует хлорид калия, в Гватемале –мочевина.





Топ-7 стран-партнеров Беларуси с наибольшим приростом внешнеторгового товарооборота в 2018 г.