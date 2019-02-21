В Польше суд вынес приговор трем мужчинам, напавшим на белорусов

Апелляционный суд города Белостока приговорил троих жителей города Голдапа на северо-востоке Польши к тюремному заключению — одного из них сроком на один год, двоих — на 10 месяцев — за разбойное нападение на группу работающих в Польше белорусов.













Согласно обвинению, нападение произошло в апреле прошлого года. Трое молодых людей напали на группу белорусов из нескольких человек, потому что им не понравилось, что они говорили по-русски. По мнению прокуратуры, это было нападение на почве национальной ненависти, что нашло подтверждение в ходе судебного разбирательства. Все осужденные ранее были судимы за кражи и ограбления.